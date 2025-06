En las últimas horas, la creadora de contenido mexicana volvió a ser el centro de atención después de la filtración de imágenes en las que se le ve vestida de novia en Punta Cana, República Dominicana, junto al cantante urbano Carlos Antonio ‘Caramelo’ Cruz.

Las fotos, compartidas por medios como People en Español y Telemundo, desataron una avalancha de especulaciones sobre una posible boda secreta entre la pareja, apodada ‘Caramelyk’ por sus seguidores.

En las imágenes, Manelyk —de 36 años— lucía un elegante vestido blanco con bordados en la parte superior, un tocado sencillo y un ramo de rosas multicolores, mientras que Caramelo no disimulaba su emoción, lo que llevó a muchos a creer que habían sellado su amor en una ceremonia íntima.

Acá, algunas de las imágenes:

En un video que circuló rápidamente, la mexicana apareció completamente vestida y dio unas palabras que abrieron todo tipo de especulación.

“No sé cómo explicarles cómo pasó, pero, chicas, me caso. No es como lo esperaba, fue muy rápido, pero es que cuando hay amor, hay amor, punto. Las cosas se hacen en 7 y 8. Si no se hacen así, a lo mejor ni se hacen”, dijo Manelyk en un video