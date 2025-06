Andrés Alfonso Miranda Mendoza, más conocido como Tarzán y recordado por su participación en ‘Desafío The Box 2022′, recuperó oficialmente su libertad luego de haber estado vinculado durante año y medio a un proceso judicial por el delito de concierto para delinquir.

El pasado 17 de junio, el exconcursante compartió con orgullo la boleta de libertad otorgada por el Inpec, y reiteró su inocencia frente a las acusaciones que lo llevaron a vivir uno de los episodios más difíciles de su vida.

(Vea también: ‘Tarzán’ se vengó de Criollo en el ‘Desafío’; le dio “en las g…”, donde más duele)

El caso se remonta a 2023, cuando la Fiscalía lo implicó en una investigación relacionada con una estafa a varios supermercados. Según explicó el propio Tarzán, todo comenzó cuando prestó su cuenta bancaria a un amigo, sin saber que ese acto de confianza lo pondría en el centro de un proceso penal. A su cuenta ingresaron 20 millones de pesos vinculados al dinero defraudado, lo que llevó a las autoridades a considerarlo parte de una red delictiva.

Lee También

“Yo le presté mi cuenta de banco a un amigo y ese amigo me metió en ese problema. Ellos se habían robado una suma grande de dinero y a mí me involucraron por haber confiado”, afirmó.

En una entrevista con el programa ‘La red’, Tarzán narró cómo esta situación afectó su salud emocional y su cotidianidad. “Fueron 18 meses difíciles. Al principio estuve 15 días en los calabozos de la Policía y luego me otorgaron prisión domiciliaria. No estuve en una cárcel, como se ha dicho, y tampoco fui condenado. Mi detención fue preventiva, mientras se adelantaba el proceso”, aclaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CL Noticias | Periodismo de Impacto | Publicidad (@clnoticiasoficial)

El excompetidor de ‘Desafío The Box‘ insistió en que no tiene antecedentes ni participación en actividades delictivas. “No soy culpable. Me dieron la libertad por vencimiento de términos. Eso significa que no hubo pruebas suficientes ni avances contundentes en el caso”, sostuvo. Además, se dirigió directamente a quienes aún lo critican en redes sociales: “Hay quienes me señalan como si yo hubiera sido condenado, pero no es así. Yo estoy libre porque soy inocente, y así lo demostraré siempre”.

¿Qué pasará con Tarzán, de ‘Desafío’?

Tarzán aprovechó sus redes para agradecer a quienes confiaron en él durante este proceso. Aseguró que ya está retomando su vida laboral y personal: “Estoy trabajando en lo mío, volviendo a mi rutina y agradeciendo cada día por esta nueva oportunidad. A todos los que me apoyaron, gracias de corazón”.

En su mensaje, también envió una reflexión para sus seguidores: “La libertad es lo más valioso que tenemos. Hoy más que nunca lo entiendo. A veces confiamos demasiado en personas que no lo merecen y eso puede llevarnos a situaciones muy complicadas. Hay gente malintencionada que no duda en dañar a otros por beneficio propio. No se confíen, cuiden su entorno y no presten sus cuentas ni su nombre a nadie”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tarzan De la Sierra (@tarzandelasierra)

Además, reveló que durante su detención no dejó de prepararse emocionalmente y que espera seguir creciendo en lo personal y profesional.

Finalmente, recordó que, a pesar de todo, dejó intacta su imagen pública y profesional. “No fui parte de una estafa, no fui cómplice, ni obtuve beneficio alguno. Solo confié en la persona equivocada”.

Hoy, libre y con una nueva perspectiva, Tarzán espera retomar su carrera en el deporte y los medios, dejando atrás una etapa oscura de su vida. Con firmeza y serenidad, concluyó: “Lo peor ya pasó. Ahora solo quiero seguir adelante y ser ejemplo de que se puede volver a empezar”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.