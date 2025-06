La actriz Nataly Umaña compartió en el videopódcast con Cristina Estupiñán los detalles más íntimos de su relación con su expareja Alejandro Estrada, con quien estuvo cerca de 12 años. Según relató, la separación fue necesaria, ya que se encontraban en una dinámica que les estaba haciendo daño a ambos.

(Vea también: [Video] Melfi ‘cangrejeó’ y llamó a Nataly Umaña para invitarla a salir; ¿qué respondió?)

La imagen pública, según Umaña, que proyectaban era de una pareja perfecta. “Cuando nos ponían una cámara al frente, funcionábamos como un libreto aprendido. Nunca tuvimos un escándalo, todos nos veían como estables. Pero lo cierto es que teníamos una relación tóxica. Nos faltó sanación. Nos faltó Dios”, confesó. Incluso llegó a rogarle a su pareja: “Alejandro, déjame. No soy capaz de dejarte, pero nos estamos haciendo daño”.

La codependencia de ambos la tenía atrapada en una dinámica emocionalmente dañina, donde el miedo a soltar era más fuerte que la claridad de que no estaban bien.

Lee También

Nataly Umaña relató que pasó ocho días antes de entrar al ‘reality’

Nataly fue famosa por su participación en ‘La casa de los famosos‘. Aunque entró en un estado emocional muy frágil, asegura que fue lo mejor que le pudo haber pasado.

“Estaba mal con Alejandro. Ocho días antes de entrar, tuvimos una pelea muy fuerte. Ya era constante: peleábamos todos los días. Mi mamá me decía: ‘¿Qué pasa? Se tratan como perros y gatos. Eso no es sano, Naty.’ Y tenía razón.”

“La situación fue muy tensa. Mi mamá no soportó los gritos ni el ambiente que se estaba viviendo. Me dijo: “Mi esposo está enfermo, y si siguen así, se le puede subir el azúcar porque es diabético. Vamos a tener que llevarlo al médico”. Estaba muy preocupada, no solo por su salud, sino también por el nivel de agresividad que percibía en casa.

Ella había venido hacía tres meses, pero esta vez fue distinto: presenció discusiones constantes, ofensas mutuas y un ambiente cargado que la afectó profundamente. Como madre, me expresó su dolor y frustración. “¿Qué es lo que está pasando entre ustedes?”, me preguntó. “Parece que están jugando a lastimarse, nadie cede, nadie da un paso atrás”.

Verla tan afectada, viviendo ese momento tan lejos de su hogar, me hizo reflexionar. “A mí me duele como madre”, me dijo. “Yo vivo afuera [Madrid], pero esto me parte el alma”. Fue uno de los momentos más duros que hemos atravesado como familia, y uno que marcó un antes y un después en nuestra relación.

¿Por qué Nataly Umaña no quiso ser mamá?

Nataly también habló sobre un aspecto muy íntimo: su decisión de no ser madre. Aunque biológicamente es fértil, asegura que bloqueó su maternidad debido a las experiencias de su infancia.

“Crecí en un entorno complejo, y aunque el mundo siempre ha sido caótico, el miedo me consumía. Pensaba: ‘¿Cómo voy a traer un hijo a este mundo?’. Pero lo que realmente me paralizaba era el temor de repetir patrones, de que mi hijo presenciara una relación disfuncional como la que yo viví. Por eso lo bloqueé el deseo“.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.