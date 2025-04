Dominica Duque, la presentadora de entretenimiento, sueña con ganar un Premio India Catalina, un anhelo que podría hacerse realidad con el respaldo de su novio, el actor Alejandro Estrada.

(Vea también: Cómo votar en los premios India Catalina 2025: no deje morir a su serie favorita)

El país fue testigo del mediático fin del matrimonio de Estrada con Nataly Umaña, quien inició un romance con el panameño Melfi dentro de ‘La casa de los famosos’ 2024.

En un momento inesperado, el actor cucuteño ingresó al ‘reality’ y, en una escena que se volvió viral, le devolvió el anillo de matrimonio a su esposa, poniendo fin a una relación que había renovado votos en 2018.

Luego del impacto mediático de su separación, RCN decidió darle una nueva oportunidad a Estrada en otro de sus formatos, ‘Masterchef celebrity’.

Fue allí donde conoció a Dominica Duque, quien rápidamente captó su atención. Su insistencia y encanto dieron frutos, y con el tiempo consolidaron un romance que hoy es considerado uno de los más sólidos del jet set colombiano.

Pero no solo Estrada ha encontrado éxito en RCN. Su pareja, Dominica, también logró abrirse camino dentro del canal, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de Noticias RCN. Junto a Sebastián González, lidera la sección de entretenimiento, una labor que le ha valido una nominación en los Premios India Catalina en la categoría mejor presentadora de variedades.

Aprovechando su gran alcance en redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores, Estrada no dudó en usar su plataforma para apoyar a su novia. A través de una historia en Instagram, pidió a sus fans que votaran por Dominica, destacando su esfuerzo y profesionalismo.

Ahora, Dominica busca inscribir su nombre en la lista de ganadores de este prestigioso galardón. Si desea apoyar a Dominica Duque y a otros presentadores y actores en su camino al India Catalina, solo debe ingresar a la página oficial de los premios, completar el formulario y registrar su voto en la categoría correspondiente.

Lee También

La presentadora de entretenimiento RCN, Dominica Duque, compartió detalles sobre el inicio de su relación con Alejandro Estrada en una entrevista con ‘Buen día, Colombia’. La comunicadora describió su historia de amor como una experiencia “divertida” y llena de momentos inesperados.

Según relató, todo comenzó durante su participación en ‘Masterchef Celebrity’, donde su inexperiencia en la cocina la llevó a acercarse al actor.

“Nos juntamos por mi falta de habilidad para cocinar. Él era muy bueno y me veía sufrir, entonces se desesperaba y me ayudaba desde el balcón. Me decía: ‘Tienes que estudiar, sacar recetas’”, recordó. Sin embargo, su cercanía no pasó desapercibida para sus compañeros, quienes la criticaban por depender demasiado de Estrada en los retos culinarios.