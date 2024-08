Una de las separaciones que más ha dado de qué hablar este año fue sin duda alguna la de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, quienes dieron por terminado su matrimonio de 12 años mientras ella estaba participando en ‘La casa de los famosos’.

(Vea también: Miguel Melfi confesó que se rebajó metiéndose con Nataly Umaña: “Fue lo más bajo”)

Aunque ambos aseguraron en su momento que no estaban pasando por un buen momento, el romance que tuvo Umaña con Melfi dentro del ‘reality’ fue la causa definitiva para que el actor pusiera fin a la relación.

Ya pasaron varios meses desde lo ocurrido, pero en las últimas horas la artista recordó la situación y reveló detalles de lo que sintió con su decisión.

“Tuve la oportunidad de tener una relación durante 12 años, la cual desde el primer día, con lo que él hablaba, me encantaba y me sentía en las nubes. Desde un comienzo fue un entendimiento en todo sentido”, contó inicialmente Nataly Umaña en el pódcast ‘4U Sin Filtros’.

Aunque no habló de infidelidad, la actriz explicó qué fue lo que la llevó a involucrarse con Melfi en el ‘reality’ y cómo se sintió con ello.

“Estuvo mal el haberme redescubierto en la situación donde me redescubrí, porque por valores, por principios, no tuve que haberlo hecho de esa manera. Eso fue caer a un abismo muy grande en el sentido social, pero que definitivamente todos tenemos el derecho”, agregó la artista en el mismo espacio.

Luego, comentó: “Yo entré a un ‘reality’ y fue decir ‘vengo demasiado mal con esta persona’. Estaba muy vulnerable y no éramos capaces, ninguno de los dos, de tener el carácter de decir ‘hasta aquí’”.

De igual manera, contó cuál fue la clave para que el matrimonio durara lo que duró, pero al mismo tiempo señaló que llegó un punto en el que quiso dejar todo atrás.

“El código más valioso para haber durado los años que duramos fue nunca una infidelidad […]. No hay que ser egoísta y no hay quedarnos en esa zona de confort. Tomé la decisión que tomé porque era la única manera de que no hubiera un punto de regreso. Lo dimensioné mal y no tuve en cuenta si fuera al contrario qué pasaría”, concluyó Nataly Umaña.

