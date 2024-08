Nadie puede negar la belleza de Dominica. Alejandro Estrada se fijó en ella desde el inicio del programa, no solo porque tiene cualidades físicas muy lindas, sino también por su personalidad dulce y amable.

A pesar de que algunos no la conocieran antes de que ella ingresara al ‘reality’, Dominica es una destacada periodista que ha trabajado en radio y en televisión, además de posar para dos revistas conocidas para un público masculino.

Ahora, los usuarios en Internet han recordado las fotos que protagonizó para Soho en 2022, en donde habló del tipo de hombres que le gustan:

“Mi fórmula de la felicidad es playa, un gin tonic, el reguetón y la risa. Prefiero a los hombres caballerosos y detallistas. No puedo negar que me produce placer que me conquisten, pero también me gusta lanzar una que otra pista”.

La participante del programa de RCN posó en la playa, en vestido de baño, con gestos bastante sensuales.

En ese mismo año, la periodista posó para la revista Don Juan, en donde, al igual que las anteriores, dejó ver sus cualidades físicas. Esta vez apareció en un fondo brillante y con un ‘look’ un poco más deportivo.

Lo cierto es que fanáticos y televidentes quedaron con la boca abierta ante tanta belleza y entendieron por qué Alejandro Estrada luce tan enamorado, pues no hace más que dejarle notas escritas en servilletas para que le vaya bien en la competencia.

