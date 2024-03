La actriz Nataly Umaña fue la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos’ y con su salida del ‘reality’ la actriz se sinceró con el programa ‘Buen día, Colombia’ sobre lo que sucedió con Miguel Melfi y su situación con Alejandro Estrada.

(Vea también: Nataly Umaña dice dónde pasó la primera noche, luego de salir de ‘La casa de los famosos)

Umaña fue invitada al matutino del Canal RCN, allí se sinceró con tranquilidad sobre su paso en la que se refirió sobre los señalamientos de las personas sobre su relación con el panameño en el ‘reality’.

“Fui coherente desde principio a fin, soy humana, fue congruente, a veces uno piensa una cosa y luego piensa otra, como todos”, contó la actriz.

La exparticipante contó detalles de su relación con Alejandro Estrada, con quien llevaba 12 años de matrimonio: “Veníamos haciendo terapia para terminar de una manera más bonita en paz y tranquilidad, porque éramos parceros, él se convirtió en mi mejor amigo”.

Después Umaña dijo: “Perdón por no haber llegado separada, pero ‘Alejo’ y yo sabíamos que nuestra relación estaba mal como pareja. Para mí ‘Alejo’ debo decir que es un hombre comprensivo, inteligente, no es nada egoísta, pero ya el brillo no estaba”.

Por otro lado, con su relación con Melfi contó:

“¿Por qué le incómoda a la gente? ¿Por que quieren acomodar todo? . No fue el momento indicado, no fue el medio, nunca hubiera pensado que esto pasara así. Perdón si lo que quieren escuchar”, contó Umaña.

Para la actriz ibaguereña su paso por el ‘reality’ fue maravilloso al haber conocido a Miguel Melfi. ‘Al principio fue un cague de risa con él, nos reímos con él, me encanta reír, el humor negro de mis defectos y reconectarme conmigo mismo, fui real”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.