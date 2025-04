Kelly Lozano, hija de ‘Alerta’, concursante de ‘La casa de los famosos‘, rompió el silencio y respondió a las insinuaciones de Laura González, quien sugirió que su padre tenía un interés especial en Karina y que incluso estaba faltándole a su esposa.

Las declaraciones de González surgieron después de que ‘Alerta’ defendiera a Karina en una discusión con la juez Karen Sevillano, lo que llevó a Laura a nominarlo en la gala de eliminación.

En la nominación que hicieron los participantes del ‘reality’, González nominó con un voto a ‘Alerta’ y le dijo:

“No sé si querías que yo hiciera hacer quedar mal a Karina, no sé cuál es tu intención, pero también me doy cuenta de que si es verdad lo que dijo Melissa: no sé si, ¿estás enamorado de Karina y le estás fallando hasta tu esposa?”.