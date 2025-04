El actor Naren Daryanani, recordado por su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, ha causado revuelo en redes sociales tras lanzar duras críticas contra la influencer Yina Calderón.

Naren Daryanani se despacha en contra de Yina Calderón

En una serie de declaraciones a través de su cuenta de Instagram, Daryanani se despachó contra la huilense, asegurando que su contenido es “basura” y que no aporta nada de valor. Daryanani, quien fue el primer eliminado del ‘reality’, expresó su molestia por el tipo de publicaciones que Calderón suele compartir en sus redes sociales.

En su mensaje, el actor calificó sus videos y publicaciones como “paupérrimos” y señaló que lo único que busca la influencer es generar controversia sin aportar contenido de calidad. “Ella produce contenido basura, muestra la superpersonalidad y que con ella nadie puede. Se cree la más, pero en realidad lo único que hace es llenar las redes de cosas sin sentido”, afirmó Daryanani en su publicación.

Además, criticó la manera en que Calderón se dirige a sus seguidores y la influencia que podría estar teniendo en los jóvenes. “Los comentarios y las actitudes de ella solo generan más problemas y confrontaciones sin sentido. No creo que ese sea el ejemplo que deberían seguir los niños, ver todo ese tipo de conflictos y discusiones pendejas”, añadió.

Las palabras del actor no tardaron en causar reacciones entre los seguidores de ambos personajes. Mientras algunos respaldan la postura de Daryanani y consideran que Yina Calderón, en efecto, produce contenido vacío y sin valor, otros han salido en defensa de la ‘influencer’, argumentando que su estilo es auténtico y que cada quien es libre de consumir lo que desee en redes sociales.

Por su parte, Calderón, en varias ocasiones ha dejado claro que las críticas no le afectan y que seguirá generando contenido para su audiencia, sin importar la opinión de los demás. “Yo hago lo que me gusta y a quien no le guste, que no me siga”, ha dicho en anteriores oportunidades.

Este enfrentamiento entre Daryanani y Calderón pone de manifiesto una vez más el debate sobre la calidad del contenido en redes sociales y la responsabilidad de los creadores de contenido frente a su audiencia.

Mientras algunos defienden el derecho de los ‘influencers’ a expresarse libremente, otros consideran que es necesario establecer ciertos límites y promover mensajes que realmente aporten valor.

En cualquier caso, la polémica sigue abierta y es probable que en los próximos días Yina Calderón se pronuncie al respecto, ya que es conocida por no quedarse callada ante las críticas. Entretanto, las redes continúan encendidas con opiniones divididas sobre quién tiene la razón en esta discusión.

Lee También

¿Qué enfermedades padece Naren Daryanani?

El actor Naren Daryanani también ha enfrentado duros momentos en su vida personal debido a un accidente que lo llevó al quirófano. Mientras disfrutaba de un partido de fútbol, sufrió un fuerte impacto en la zona testicular tras chocar con el arquero rival.

Inicialmente, restó importancia al golpe y continuó con su rutina, pero con el paso de los días comenzó a experimentar severas complicaciones de salud. En una entrevista con ‘La red’, el actor reveló que la inflamación en la zona afectada le causó problemas graves, entre ellos pérdida del apetito, lo que resultó en una drástica reducción de peso, pasando de 78 a 44 kilos en poco más de una semana.

Además, sufrió una doble fractura en el manguito rotador, hernias inguinal y umbilical, afectaciones en el bíceps y hasta un orzuelo. Ante este complejo panorama, tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Finalmente, los médicos decidieron extirparle el testículo afectado para evitar que la infección siguiera comprometiendo su salud.

