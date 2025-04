La más reciente polémica en ‘La casa de los famosos Colombia‘ ha provocado una intensa controversia dentro y fuera del reality, luego de que se filtraran conversaciones privadas entre los participantes.

(Vea también: “Bruja”: Yina se fue contra Norma por comentario de su cuerpo en ‘LCDLF’ y acabó llorando)

En el centro de la disputa se encuentran Karina García y Mateo Varela, también conocido como ‘Peluche’, quienes protagonizaron una fuerte discusión tras revelarse algunos comentarios que el modelo hizo sobre la paisa, en conversación con su pareja, Norma Nivia.

En medio del escándalo, José Rodríguez, exconcursante del programa y amigo cercano de Mateo, salió en su defensa asegurando que la versión de Karina no era del todo cierta.

Durante su participación en el matutino ‘Buen día, Colombia‘, de RCN, Rodríguez expuso detalles sobre la situación y reveló información que, según él, pondría en duda las declaraciones de García.

Si bien reconoció que tanto Karina como Mateo se faltaron al respeto durante la confrontación, el exconcursante explicó por qué decidió tomar partido a favor de su amigo. Uno de los aspectos más delicados que mencionó fue el comentario que Karina hizo sobre la enfermedad de la madre de Mateo, lo cual, según él, fue una falta de respeto tanto para el participante como para su familia.

Rodríguez también reveló que, al inicio del ‘reality’, Karina le confesó que sentía atracción tanto por Mateo como por Marlon Solórzano, lo que contradeciría su versión actual en la que niega cualquier tipo de interés en Varela.

“Lo que dice Karina es mentira. Ella misma me dijo: ‘José, no sé qué hacer, me gusta Mateo y Marlon’. Entonces, no entiendo por qué ahora dice que nunca le gustó. No tiene sentido”, afirmó el exconcursante, cuestionando la veracidad de las declaraciones de García.