‘La casa de los famosos’ estaría sacando lo peor de cada uno de los participantes. Luego de tantos días de encierro, es normal que las personas entren en conflicto y haya situaciones que los pongan en discusión constante.

En el último capítulo se vivió una dinámica muy interesante de cine, en la que los famosos pueden ver conversaciones privadas de sus compañeros. En eso, quedó expuesta Norma Nivia, pues no solo habló mal de Karina García diciendo que no podía entender cómo ‘Peluche’ se había fijado en ella, sino que se burló de Yina Calderón.

Tiempo atrás, en una actividad en la que Melissa Gate tuvo que imitar a Yina Calderón, Norma aconsejó a Gate y le dijo que no llorara, sino que aprovechara para burlarse de ella y que se pusiera algunos trapos para que se le viera su parte trasera caída.

Dicho comentario no fue para nada bien recibido y muchos de los habitantes se quedaron con la boca abierta al ver a Norma con dichas palabras. Yina Calderón no se quedó callada y no solo le hizo saber su molestia profunda porque, se supone, con el físico de las mujeres no se juega, sino que entró a la habitación de Norma y le declaró la guerra directa diciendo que le haría la vida imposible, así la sacaran del programa.

Nivia, tratando de reparar las cosas, pidió perdón ante cámaras y a la familia de Yina Calderón, pero no sirvió para nada porque las hermanas de la creadora de contenido subieron un video en el que manifestaban su mal genio y rechazaban la disculpa alegando que fue una burla terrible sobre una problemática que viven miles de mujeres.

RI DI CU LAS

Incoherentes.

Demás que las familias de Lina Tejeiro, Ana del Castillo, Andrea Valdiri, La Tremenda, Jessica Cediel y docenas de mujeres más, afectadas por la viperina Calderon, tampoco aceptarían las disculpas.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/exiPg5wnvh — MalaLejandra (@malejandrag497) April 2, 2025

Yina Calderón se habría burlado de Jessica Cediel por biopolímeros

Sin embargo, los usuarios de Internet no dejaron pasar el tema ta rápido y recordaron que años atrás la misma Yina Calderón se burló de Jessica Cediel, entre otras famosas, como Lina Tejeiro:

“A mí me dio pesar y luego me acordé las veces que Yina ha criticado el aspecto físico de ‘la Valdiri’ diciéndole gorda y que esa platica de la lipo se perdió, ‘la Jesu’, por sus pelucas, Jessica Cediel y los bipolímeros. La verdad este es su karma, entonces nada, lo tiene merecido”, “¿Yina de qué proceso habla? ¿A esa se le olvida como se burló de Jessica Cediel?”, “¿va a llorar, Juliana? Llore, pero muéstreme porque entonces cuando Yina se metió con Jessica Cediel. ¿Ahí si se quedaron todas calladas? Doble moral es lo que son. Estas Calderón sí que son atrevidas”, “¿y ya Yina le pidió disculpas a Jessica Cediel por haberse burlado de su problema de biopolímeros?”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Va a llorar Juliana? Llore, pero muéstreme porque entonces cuando Yina se metió con Jessica Cediel. Ahí si se quedaron todas calladas? DOBLE MORAL ES LO QUE SON, estas Calderón si que son atrevidas #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol https://t.co/LuUB9WMof8 pic.twitter.com/dU7LriZLw1 — Malecomenta (@MariaAl07418327) April 2, 2025

Hasta el momento, varias captura de pantalla han salido a flote en las que se afirma que Calderón se burló de Cediel, de su condición y, además, del proceso legal que la modelo llevó en contra de su médico.

Según dijo, el cirujano que la atendió no era del todo culpable porque la sustancia que le inyectó, en ese momento, era legal y aprobado por el Invima. Lo cierto es que, de algún modo, le sumó a la modelo responsabilidad sobre su situación médica.

Además de eso, Valdiri también fue centro de comentario por parte de Calderón, ya que luego de una operación a la que se sometió cuando tuvo a su hija Adhara, dijo que había quedado igual que antes del procedimiento.

Tal parece que las lágrimas que Yina Calderón derramó en la casa no fueron creíbles y más bien están siendo usadas como burla y hasta karma.

