Norma Nivia entró a ‘La casa de los famosos’ con la idea de competir e ir enfocada. Se ha destacado por ser una mujer con una personalidad fuerte y directa y por eso mismo no tenía en sus planes tener algún romance dentro de la casa.

Sin embargo, como muchos televidentes han visto que ‘Peluche’, actor y modelo, conquistó su corazón y logró bajar la barrera que ella había impuesto. Pero esta relación está lejos de ser la más perfecta, pues han tenido ciertas peleas e inconvenientes que han dejado en evidencia las diferencias que tienen.

Juan David Zapata critica la relación de Norma Nivia y ‘Peluche’

Teniendo en cuenta que son dos de los personajes que más atención reciben por parte de los fanáticos del programa, Juan David Zapata, un exparticipante de la primera temporada del mismo ‘reality’, comentó lo que pensaba de la relación.

“Me da risa, tristeza y rabia a la vez. No sé a Mateo qué le está pasando, está desenfocado totalmente y para mí, en lo personal, esa relación no funciona, ahí no hay nada. Ella no lo apoya, no lo ayuda, a cada rato le está diciendo cosas, lo trata supermal y él ha sido muy especial con ella. Ella le ha dicho que él no es su prototipo de hombre. Yo no entiendo por qué Mateo no se da cuenta de eso. Una persona que te quiere, no te dice eso“, afirmó Zapata.

Además, añadió que sentía que, básicamente, ‘Peluche’ debía agradecerle a ella por haberse fijado en él, detalle que le molestaba de sobremanera.

