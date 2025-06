La décima temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘ arrancó con toda la intensidad que caracteriza al ‘reality’ de cocina más famoso del país. Y no solo ha habido fuego en las cocinas, sino también en las relaciones humanas que se tejen tras bambalinas.

Desde los primeros episodios, han salido a la luz historias y anécdotas que dan cuenta de la convivencia, las emociones y los lazos que se forman entre los concursantes, jurados y presentadora durante las largas jornadas de grabación.

(Vea también: Quién es David Sanín, de ‘Masterchef’, el comediante que va por lo que a Frank Martínez se le escapó)

Una de las historias más comentadas recientemente fue protagonizada por Claudia Bahamón, la reconocida presentadora del programa, y Belén Alonso, chef mexicana que llegó como jurado invitada en esta temporada para reemplazar a Adria Marina. Lejos de ser una historia de competencia, se trata de un gesto lleno de empatía que Claudia tuvo con su colega internacional, aunque el resultado fue tan inesperado como divertido.

Lee También

En una entrevista reciente, ambas compartieron detalles de una conversación muy especial que ocurrió fuera de cámaras. Claudia, consciente de lo difícil que puede ser para alguien trabajar lejos de su país, sin redes cercanas de apoyo y con una rutina exigente, decidió ofrecerle su hogar a Belén durante el tiempo que duraran las grabaciones.

“Me dijo: ‘Oye, Belén, ¿dónde estás?’ Y le contesté: ‘Estoy en México’. Entonces me dice: ‘Te quiero decir que yo sé lo que es vivir en un hotel tanto tiempo y sé cómo se siente. Te quiero decir que hay un cuarto en mi casa libre, te puedes venir a vivir conmigo’”, relató la chef Alonso entre risas.

Claudia Bahamón, quien siempre ha sido reconocida por su calidez y hospitalidad, explicó que su intención fue hacerle sentir más cómoda a Belén, brindándole un ambiente más hogareño durante su estancia en Colombia. Sin embargo, aunque la propuesta fue bien recibida, también fue amablemente rechazada.

¿Por qué Belén Alonso, de ‘Masterchef’, no aceptó vivir con Claudia Bahamón?

Belén, con su característico sentido del humor, respondió a la oferta con una negativa cargada de cariño: “No lo acepté porque me iba a volver loca… de la risa. Porque es un chiste esta mujer, o sea, la amo”, dijo entre carcajadas, dejando claro que, a pesar de no haber aceptado la invitación, aprecia profundamente el gesto de la presentadora colombiana.

Este momento espontáneo, que surgió en medio de una conversación informal, ha sido celebrado por los seguidores del programa. Más allá de los retos culinarios y las tensiones propias del formato, este tipo de historias demuestran que ‘Masterchef Celebrity’ también es un espacio donde se cultivan la amistad, la empatía y el compañerismo.

La relación entre Claudia y Belén se ha fortalecido a lo largo de las grabaciones, y aunque no llegaron a compartir techo, sí construyeron una complicidad que ha traspasado la pantalla. Esta anécdota es solo una muestra del ambiente que se vive detrás de cámaras, donde los encuentros entre personas de diferentes culturas y trayectorias se convierten en experiencias memorables.

Así, entre risas, propuestas inesperadas y gestos sinceros, la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ sigue cocinando momentos únicos, dentro y fuera de la cocina.

Por otro lado, en una entrevista a ‘Buen día, Colombia’ Bahamón también se refirió a la llegada de la chef mexicana Belén Alonso, quien se une como jurado en esta nueva temporada. La describió con cariño y admiración: “Belén llegó a la casa como el hijo perdido, ella ya hacía parte de la familia y no lo sabía. Hemos tenido chefs maravillosos como Paco Roncero, José Ramón Castillo, Christopher Carpentier, Adriá Marina… y ahora Belén. Ha sido un regalo. ¡Qué mujer, qué energía, qué sarcasmo, qué manera de entender la humanidad, la cocina y la naturaleza!”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.