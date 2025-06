La cocina más famosa de Colombia vuelve a encender sus fogones. Este miércoles 18 de junio se estrena oficialmente la edición 2025 de ‘Masterchef Celebrity‘, uno de los ‘realities’ más exitosos del país, que este año celebra su décimo aniversario.

Para conmemorar una década de entretenimiento, emoción y gastronomía, la producción ha preparado importantes novedades que prometen sorprender a la audiencia.

Una de las más destacadas es la llegada de la chef mexicana Belén Alonso, quien se une al exigente panel de jurados junto a los ya conocidos Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Su incorporación marca un nuevo capítulo en el programa, que sigue apostando por la excelencia y la diversidad culinaria.

Alonso llegó al programa en reemplazo de Adria Marina, reconocida como “la chef mamacita”, quien no participó en esta edición debido a compromisos personales y profesionales que coincidieron con las grabaciones de la temporada.

¿Quién es la chef Belén Alonso?

Belén Alonso nació en Ciudad de México y es de ascendencia española. Su formación profesional se desarrolló en Francia, cuna de la alta cocina, lo que le dio una base sólida y una visión internacional.

En 2010 abrió su primer restaurante, Maison Belén, y cinco años más tarde inauguró la panadería Maison Ana. Ambos proyectos han sido reconocidos por su calidad y propuesta innovadora.

Su especialidad es la comida gallega, en particular la basada en productos del mar, como mariscos y pescados, ingredientes que maneja con maestría. Además, ha sido parte de varios programas y ‘realities’ gastronómicos, en los que no solo ha mostrado su talento, sino que también ha formado y orientado a nuevos cocineros.

Para Belén, integrarse al jurado de ‘Masterchef Celebrity‘ no es solo una oportunidad profesional, sino un desafío personal. La chef expresó que una de sus principales motivaciones es aprender de los participantes, quienes, aunque no sean profesionales, tienen historias, talentos y perspectivas que enriquecen la cocina.

“Aunque los participantes no sean cocineros natos, siempre hay algo que aprender. No solo a nivel culinario, sino como personas”, aseguró. Esta visión empática y abierta al aprendizaje refleja su carácter y su estilo como jurado, donde mezcla rigor, sensibilidad y mucho sentido del humor.

A pesar de que llegó recientemente a Colombia, Alonso explicó que no llega “en blanco” al programa. “Viví unos meses aquí el año pasado. He estudiado la cocina colombiana y me interesa que los concursantes enaltezcan su cultura, sus raíces y su identidad gastronómica”, declaró.

Un jurado con exigencia, humor y sensibilidad en la décima temporada de ‘Masterchef 2025’

Belén Alonso es reconocida no solo por su talento en la cocina, sino también por su carisma y cercanía con las personas. Su estilo combina exigencia con respeto y buen humor, algo que ya ha impresionado a sus colegas del jurado y a los propios concursantes.

Para ella, ‘Masterchef Celebrity’ representa una gran responsabilidad, especialmente por el impacto que el programa ha tenido en la televisión colombiana durante estos diez años. Su llegada aporta una mirada fresca e internacional al formato, lo que sin duda elevará el nivel de la competencia.

Con 22 celebridades listas para enfrentarse a los desafíos culinarios, la temporada 2025 del ‘reality’ de cocina promete emociones intensas, aprendizajes profundos y muchas sorpresas. El ingrediente secreto de este año parece ser la combinación entre tradición, exigencia y un enfoque humano que conecta con la esencia de cada participante.

