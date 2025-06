Una de las noches más emotivas de ‘Yo me llamo’ se vivió recientemente en el escenario del ‘reality’ de Caracol Televisión, cuando la imitadora de Gloria Trevi logró conmover hasta las lágrimas a Amparo Grisales con una poderosa interpretación que abordó la violencia doméstica. El momento, que dejó en silencio al jurado y al público, se convirtió en uno de los más comentados de la temporada.

La participante interpretó la canción ‘No querías lastimarme’, una de las más intensas y sentidas del repertorio de Trevi. Durante la presentación, estuvo acompañada por un bailarín que escenificó episodios de maltrato físico y psicológico, en sintonía con la temática de la letra, que retrata el dolor de una mujer atrapada en una relación abusiva.

La puesta en escena fue impactante que Amparo Grisales, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas. Al terminar la actuación, la jurado se tomó unos segundos para recomponerse y luego expresó su sentir con sinceridad:

“¡Qué fuerte! Qué canción tan fuerte, y me hiciste llorar. Me tocaste profundamente. Gloria Trevi ha sido una mujer que se ha levantado de las cenizas, y tu interpretación transmitió toda esa fuerza y dolor. Fue increíble a nivel emocional, muy poderosa. Qué actriz, qué belleza, casi me levanto a rescatarte en el escenario. Fue terrible”, dijo conmovida.