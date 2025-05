El estadio El Campín de Bogotá está listo para ser escenario de dos de los eventos musicales más importantes del año en Colombia. Silvestre Dangond y Yeison Jiménez, dos de los más grandes exponentes del vallenato y la música popular respectivamente, alcanzaron un logro sin precedentes al agotar la boletería para sus conciertos en tiempo récord, demostrando la enorme influencia que tienen dentro del panorama musical nacional.

Ambos artistas, reconocidos como referentes de la música colombiana, preparan ‘shows’ con los que buscan ofrecer una experiencia inolvidable a más de 30.000 personas, reviviendo los grandes éxitos de sus carreras y reafirmando su impacto dentro de la industria del entretenimiento. Será una noche doblemente histórica para la ciudad y el país, ya que por primera vez estos dos géneros compartirán protagonismo en uno de los recintos más icónicos de Colombia.

El estadio El Campín ha sido históricamente el lugar elegido para conciertos de artistas de talla internacional como Coldplay, Paul McCartney, The Rolling Stones, Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma, Carlos Vives y Andrés Cepeda. Sin embargo, la llegada de Silvestre Dangond y Yeison Jiménez representa un hito significativo para la música nacional, pues marca la primera vez que un artista del género popular se presenta allí como acto principal, abriendo la puerta para que otros intérpretes colombianos sueñen con escenarios de tal magnitud.

En el caso de Silvestre Dangond, su concierto no solo celebra el lanzamiento de su nuevo álbum ‘El Último Baile’, sino que además marca el reencuentro, muy esperado por sus seguidores, con el reconocido acordeonero ‘Juancho’ de la Espriella. Juntos prometen un espectáculo de alta calidad, con una producción técnica y artística fuera de lo común, en la que la nostalgia y la auténtica esencia vallenata serán protagonistas. El equipo de Dangond destacó que Bogotá será testigo de uno de los eventos más imponentes en la historia del género, lo cual se confirmó al agotarse todas las entradas en menos de 24 horas desde el inicio de la venta.

Yeison Jiménez, por su parte, vivirá un momento especial al convertirse en el primer artista del género popular colombiano en llenar este emblemático estadio, logrando vender más de 40.000 entradas. En una reciente rueda de prensa, el cantante expresó su emoción por la cercanía del evento y por poder celebrar no solo su cumpleaños, sino todo el recorrido de su carrera junto a su público. “Vamos a vivir una experiencia que va más allá de un ‘show’”, aseguró el artista.

Además, en el concierto del ‘aventurero’ se vivirá un momento especial para algunos fanáticos, quienes podrán participar por estar en una tribuna en la que el cantante se sentará junto a ellos a tomar licor y compartir todos los éxitos de sus canciones durante un momento del concierto.

Pese a que no se ha hecho oficial, los seguidores de Silvestre Dangond han pedido una segunda fecha en Bogotá, teniendo en cuenta que mucha gente no alcanzó a conseguir boleta, ya que se agotó en tiempo récord. Por ahora, desde el equipo del artista no se ha confirmado esa posibilidad y hasta el momento solo hay una fecha en la capital. El cantante iniciará su gira a final de mes en Valledupar, como lo suele hacer con todos sus álbums.

