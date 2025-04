Yeison Jiménez, el máximo exponente de la música popular colombiana, está a punto de lograr lo que ningún otro artista de su género ha conseguido, llenar el Estadio El Campín de Bogotá, el recinto más grande e icónico del país. Con el 95 % del aforo vendido, el caldense se prepara para vivir una noche histórica este 26 de julio, fecha en la que además celebrará su cumpleaños con miles de seguidores.

Yeison, que hace poco pasó por el programa La Corte Popular, de Pulzo.com, contó la expectativa que tiene por este sueño cumplido en su carrera: “Nunca había ido al Campín, para mi es un sueño y para el género también. Será una fiesta y Bogotá para mi es mi casa, he cumplido todos los sueños acá. Llegué muy joven y he vivido en muchas partes, por lo que seguró quiero brindar lo mejor de mi a esta ciudad que me lo ha dado todo”.

Este evento contará con dos tarimas, una que será con una pasarela y una segunda donde se presentarán todos los artistas invitados, tanto nacionales como internacionales.

Además, Yeison compartirá con 50 fans seleccionados en una zona VIP exclusiva. y partirá su torta de cumpleaños, ofreciendo bebidas a sus seguidores más fieles.

En las redes sociales oficiales de Yeison Jiménez se estarán regalando accesos a esta experiencia inolvidable. Además, entre las personas que ya hayan comprado su entrada o que la adquieran próximamente, se seleccionarán aleatoriamente más fans para hacer parte de este momento exclusivo.

Como si fuera poco, la noche estará llena de magia con show pirotécnico, espectáculo de drones, efectos especiales y muchas más sorpresas, en una producción nunca antes vista en el género regional colombiano.

