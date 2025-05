“Lo que es moda no incomoda”, dice el refrán y eso sí que lo tiene muy claro Dayro Mauricio Moreno, quien no solo destaca por sus goles en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana, sino también por sus excentricidades y particular forma de vestir.

Justamente, luego de anotar el gol 360 de su carrera y ratificarse como el máximo goleador de la historia de Colombia, el delantero oriundo de Chicoral mostró uno de sus secretos mejor guardados, el cual tiene que ver con sus pies. Sí, esos con los que marca y baila jornada tras jornada en el FPC.

Aunque parezca curioso, el estricto cuidado de los pies es fundamental para la carrera de los futbolistas, pues ayuda a evitar lesiones o infecciones que puedan afectar su rendimiento.

Dayro, por ejemplo, tiene ese tema más que claro, tanto así que, además de mantener arreglados sus pies, le pone un toque de moda con las uñas pintadas.

A través de Instragram, el goleador de de 39 años de edad mostró las figuras que se hace en las uñas de los pies, las cuales contemplan una mezcla de colores blanco y negro, como si fuera un ajedrez, y una cara feliz de color dorado. ¿La fórmula de los 360 goles?…

De hecho, Dayro Moreno combina las uñas de los pies con las de las manos y así lo mostró en su perfil de Instagram.

Cuándo vuelve a jugar Once Caldas por Copa Sudamericana

El próximo partido de Once Caldas en la Copa Sudamericana será este miércoles, 7 de mayo, contra Unión Española (Chile), correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos.

El equipo blanco, que contará con Dayro Moreno como capitán y desde el inicio, es segundo en la clasificación y debe ganar en casa para seguir luchando por el primer puesto que da cupo directo a los octavos de final.

El juego se disputará en el estadio Palogrande y se podrá ver en Colombia desde las 9 de la noche.

¡Feliz noche! 🤍⚽

A pesar de la situación presentada, les dejamos imágenes de la celebración de nuestro goleador 🐐 Esta noche nos une mucho más 🔥

¡Los esperamos a todos en nuestra casa este miércoles! 🏟️#ElOnceEsTodo pic.twitter.com/7ziqAjn71A — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) May 5, 2025

Cuándo vuelve a jugar Once Caldas por la Liga BetPlay

El próximo duelo de Once Caldas por la liga colombiana será contra Millonarios, en Manizales, por la fecha 18, a las 8:20 de la noche. Dayro espera ampliar sus marca de goles y seguirle sacando ventaja a Radamel Falcao García (351) y Carlos Bacca (344).

𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑶 𝑶𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 📝 Así va el registro de nuestros 𝐌𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 del FPC 🔥⚽ tras la Fecha 17 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025 ¡Vamos por más!#LoDamosTodo pic.twitter.com/gVfpYdL62d — DIMAYOR (@Dimayor) May 6, 2025

