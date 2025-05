Sin lugar a dudas, Rafael Robayo es uno de los futbolistas bogotanos con mayor reconocimiento en el país, debido al legado que dejó en Millonarios siendo campeón y después capitán, así como el título de Liga con Deportes Tolima ante Nacional.

En entrevista con Pulzo Deportes, el volante recordó sus inicios en el fútbol, debutando con Atlético Nacional a nivel profesional y con un paso corto por Once Caldas, a donde llegó por el profe Luis Fernando Montoya, quien fue el que lo llevó al cuadro ‘Verdolaga’.

En el diálogo con Pulzo, Robayo comentó que aterrizó en Manizales para unirse al proyecto del profe Montoya después del título de la Copa Libertadores y del subcampeonato de la Copa Intercontinental, pero que el atentado que sufrió el entrenador cambió los planes, incluso, con una oportunidad en el exterior.

Y es que Montoya había recibido una propuesta del AS Roma de Italia, la cual estaba muy adelantada e incluía futuros talentos colombianos, entre esos, Rafael Robayo.

“Cuando yo llego a Medellín después del accidente que lastimosamente sufre el ‘profe’ Montoya, me encuentro con doña Adriana, la esposa, y con el profe Juan Carlos Ángel, que era el preparador físico, y tuvimos una conversación. Yo tenía que presentarme a Millonarios y no sabía, pero era una petición del profe antes de todo el tema de la hospitalización. Por eso digo que es mi papá en el fútbol“, dijo en un principio.

Y añadió: “En ese momento delicado de salud pensó en ubicarme, en abrirme una puerta. Cuando estamos hablando del tema, dicen que él ya tenía un preacuerdo con la Roma, como otras opciones que tenía, tanto en Sudamérica como en otros lados, pero que ya tenía lo de la Roma muy adelantado, pero que dentro de su preacuerdo era que llevaba tres chicos colombianos”.

Rafael Robayo y la frase del profe Luis Fernando Montoya que lo marcó

Finalmente, Robayo detalló que hubo una frase del profe Montoya que lo marcó y fue cuando le insistió pasar las fiestas las fiestas de fin de año con su familia, pues tenía todo listo para llevárselo a Europa. Para ‘Rafa’, Luis Fernando Montoya fue su padre en el fútbol.

“Yo estaba en Manizales en esa época de Fin de Año y le pregunto al profe que ahora qué sigue, me presento el otro año en el Once, cuál es el plan a seguir y las palabras que él me dice: “Vaya, esté con su familia, pase este Fin de Año con ellos porque pueden ser las últimas“, precisó.

Y concluyó: “Esa frase no la entendía, ya después uno ata cabos y se da cuenta… Ahí noto el don de padre que él tiene“.

