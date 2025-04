Luego de varios meses de tranquilidad, Alberto Gamero rompió el silencio y habló sobre su paso por el banquillo de Millonarios; club al que le guarda un inmenso cariño, ya que en su época como futbolista fue campeón con el cuadro capitalino.

Durante la entrevista con As Colombia, el estratega samario contó algunos secretos del camerino ‘albiazul’, el cual consolidó y logró formar una familia, levantando tres títulos en Colombia: Liga, Copa y Superliga.

Alberto Gamero y el carro que le compró a Andrés Llinás

En diálogo con el medio citado, Gamero contó cómo fue su relación con Andrés Llinás, canterano de Millonarios, quien tiene una historia particular y que contrasta con la realidad de muchos futbolistas en Colombia, y es que viene de una familia privilegiada que casi no ha pasado necesidades, es decir, nunca vio al fútbol como una profesión que lo podía sacar de una difícil situación.

“Tiene resulta su vida económica y familiar… Llinás es un jugador muy fuerte mentalmente. Él debutó en Millonarios después de varios años estando en el club, luchó y esperó la oportunidad”. dijo.

Y añadió: “Cuando nosotros llegamos no era el jugador que estamos viendo, tenía dificultades… Hoy es un central que infunde respeto por su fortaleza. Él mismo se convenció, se ganó el puesto trabajando. Cuando yo llegué estaban Balanta, Moreno, De los Santos, entre otros, y hubo un momento en que estaban lesionados. Llinás tuvo una oportunidad y no la desaprovechó”.

Gamero, que destacó la resiliencia de Llinás para ganarse un puesto en el equipo profesional, contó que el bogotano es una persona humilde que nunca presumió de sus lujos personales o familiares, incluso, recordó el negocio que hicieron por un carro viejo que le compró.

“Llinás tan rico que es y tenía un carro Mitsubishi viejo que yo se lo compré y mandé para Santa Marta… No llegaba en un Audi ni un Mercedes-Benz, llegaba en una camioneta Mitsubishi que se la compré porque me gustaba”, indicó.

Y añadió: “Llinás nunca llegó a presumir, iba a trabajar. Hay jugadores que ganan mucha plata, que andan cómodos con su plata, y tú los ves y quieren más. Hay otros que tienen mucha y les da pereza jugar”.

Gamero ve a David Mackalister Silva como entrenador

Asimismo, durante la entrevista, Gamero habló sobre David Mackalister Silva, capitán y referente del cuadro capitalino, a quien ve como un hombre de fútbol que seguramente va a seguir brillando después del retiro.

“‘Macka’ tiene muchas facetas. No sé si pueda ser un buen directivo, no sé si pueda ser un buen director técnico, no sé si pueda ser un buen mánager, no sé si pueda ser un buen asesor de un equipo… Tiene muchas facetas, pero siempre le digo a él que no se va a desligar del fútbol“, explicó.

Y añadió: “Uno se pone a hablar con Mackalister y se sorprendo de lo que sabe. Yo lo tengo como un buen asesor deportivo o buen técnico porque viene del fútbol y lo está estudiando”.

De hecho, Gamero respondió que tendría a Mackalister Silva en su cuerpo técnico como asistente, una situación que no estaría lejos de darse, teniendo en cuenta la edad del volante de Millonarios.

“Es una persona que ha ayudado a crecer a muchos jugadores en Millonarios, uno de los pilares en las institución y mucho más para los jóvenes, es un jugador de confianza”, concluyó.

El impacto de la llegada de Falcao a Millonarios, según Gamero

Finalmente, en la charla con As Colombia, el samario se refirió al impacto de la llegada de Falcao García a Millonarios y cómo es trabajar con una de las leyendas del fútbol colombiano.

“Falcao es una persona muy rica, pero se comporta como una persona necesitada, que si no entrena hoy no le pagan el fin de semana… Son personas que tiene su cabeza bien puesta”, explicó.

Y concluyó: “Cuando uno tiene un jugador de esos es muy fácil, no hay que decirle nada. Es un jugador que llegaba de primero y era de los últimos que se iba. A veces le decía ‘Falca’, hermano, sé que eres goleador, pero tienes que meterla o sé que conoces los movimientos, pero te moviste mal, todo en el buen sentido de la palabra. Son cosas pequeñas en el transcurso de la semana y son jugadores que uno siempre los quiere tener”.

