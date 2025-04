Son pocas las veces que Alberto Gamero ha hablado de su paso por Millonarios, desde que se conoció su salida en diciembre de 2024. El estratega samario optó por dedicarle tiempo a su familia y alejarse de los comentarios, pues estaba siendo centro de fuertes críticas por parte los hinchas y de algún sector de la prensa.

Justamente, con la Liga BetPlay 2025 en marcha y con las versiones a flote del que podría ser su nuevo trabajo, el entrenador decidió conversar con As Colombia sobre cómo fue su proyecto deportivo en el equipo ‘Embajador’ con el cual logró tres títulos en cinco años de trabajo.

(Vea también: Gamero “presentó proyecto” en México y hay señales sobre su futuro: ¿técnico de James?)

Fue en ese espacio que Gamero se refirió a las críticas que recibió, las cuales ignoraba constantemente, pues detalló que se mantiene alejado de las redes sociales y que la única cuenta que lleva su nombre está en Instagram y es administrada por sus hijas.

“Yo soy de los técnicos o de las personas que no les gusta escuchar comentarios. En vez de estar escuchando un comentario, estoy trabajando, planificando lo mío. No tengo redes sociales, tengo un Instagram que lo manejan mis hijas, pero ellas son tercas, les he dicho que se salgan de eso porque a mí no me gusta”, dijo el entrenador en el medio citado.

Durante la conversación, Gamero se sinceró sobre el único comentario que lo logra sacar de quicio, el cual tiene que ver con los títulos que ganó en Millonarios. Para el samario, no es justo que algunas personas digan que “no ganó nada”.

“Me gusta la tecnología, me encanta para mi trabajo, pero las redes sociales no me gustan. Eso se lo leí una vez a Guardiola… Hay un comentario que sí me fastidia, que digan que Gamero en Millonarios no ganó nada, fueron tres títulos, mi llave“, indicó.

Y añadió: “¿Que Gamero en Millonarios no hizo nada? Fui a cinco finales. Cinco años, cinco finales. Saqué jugadores, la institución hoy está en un perfil muy bueno, la hincha se enamoró del equipo. Hay comentarios que lo fastidian a uno”.

Lee También

Alberto Gamero espera volver a dirigir pronto

En el diálogo con el medio citado, Alberto Gamero fue preguntado sobre su futuro e indicó que ya extraña estar en un banquillo, por lo que no descarta que pronto analice alguna oferta.

“Los primeros días los tomé para viajar, conocer, mirar otras cosas y aprender. Va pasando el tiempo y si, quiero estar. No estoy desesperado, pero uno empieza a extrañar levantarse a las 5:00 o 5:30 de la mañana, de llegar a la casa a ver videos, a planificar el entrenamiento del día siguiente, a planificar un partido”, aseguró en As Colombia.

Y concluyó: “A veces es sábado y el equipo juega domingo y digo que estuviera viendo videos. Pero estoy tranquilo, no estoy desesperado todavía. Entrenar (lo que más extraña), creo que el día del partido (el mejor), porque en la semana uno empieza a hacer su tarea y el domingo vamos a mirar lo que hicimos en la semana”.

* Pulzo.com se escribe con Z