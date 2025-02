El año 2024 para Millonarios no terminó de la forma en la que los hinchas lo imaginaban, ya que pese a no perder con Nacional en los dos partidos de cuadrangulares, al final al equipo le faltó un gol para meterse a la final y por eso comenzaron las tensiones entre el club y los aficionados.

De hecho, muchos estaban muy molestos con el cuerpo técnico, ya que si bien los resultados no fueron del todo malos, pese a que no se sumaron títulos, se veía un conformismo que acabó la paciencia de los aficionados.

Es más, la situación se escaló tanto que en el último día del año, Alberto Gamero presentó su renuncia de forma irrevocable del club, sorprendiendo de gran manera a gran parte de Bogotá.

Ahora, unas semanas después de este suceso y de que Millonarios ya cuenta con David González como su jefe de filas, Gamero decidió por fin hablar de esta situación y qué fue lo que lo llevo a dar un paso al costado después de cinco años.

“Yo no merecía ser maltratado ni insultado, no he matado, no he robado, yo no he cometido ningún delito para esconderme. Hubo muchas cosas que yo le dije a la junta directiva. Yo me levantaba todos los días y lo primero que veía eran insultos, palabras muy groseras. Yo no estaba para eso, me brindé mucho con Millonarios, el trabajo que siempre quería era tener a Millonarios donde lo tuve”, comenzó diciendo el técnico, en diálogo con ‘Planeta Fútbol’.