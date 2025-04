Desde que Alberto Gamero renunció a Millonarios, son pocas las noticias que se tienen sobre el futuro del entrenador, quien, en 2025, ha recorrido diferentes países y sedes de clubes.

De hecho, a principio de año, el samario estuvo en México y coincidió con la llegada de James Rodríguez al Club León, por lo que se despertaron rumores sobre una posible llegada a la ‘Fiera’.

Justamente, el periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta en X, dio detalles de aquella visita de Gamero al país azteca y aseguró que el estratega colombiano presentó su “proyecto deportivo”, lo cual no descarta la primera experiencia del técnico a nivel internacional.

Según el comunicador argentino, Gamero aspira a “iniciar un nuevo camino” ya sea en el fútbol colombiano o en el balompié internacional, uno de sus objetivos a largo plazo.

“Durante el viaje por México en enero, Alberto Gamero presentó su proyecto deportivo al Grupo Pachuca, dueño de los Tuzos y el León, Real Oviedo (España) y Everton (Chile) entre otros clubes. El DT ex Millonarios aspira a iniciar un nuevo camino en el FPC o el exterior”, escribió Olsen en su cuenta de X.

¿Alberto Gamero tiene posibilidades de dirigir al León de James Rodríguez?

Si bien es cierto que León viene de una seguidilla de derrotas en la Liga MX, la realidad es que la ‘Fiera’ se ubica en la tercera posición de la competencia con 26 puntos y, seguramente, disputará las finales como un serio candidato el título.

Actualmente, León es dirigido por entrenador Eduardo Berizzo y en México no se habla de su salida, más allá de las críticas que ha recibido por las tres derrotas consecutivas.

De hecho, el estratega argentino aseguró ante los medios de comunicación que respetará el contrato que tiene en el marco de la controversia que hay por la exclusión de León del Mundial de Clubes.

“Yo estoy feliz aquí, me han tratado bien desde que llegué el primer día. Esto no tiene que salir de foco todo lo que está pasando, estoy feliz. Tengo contrato un año y lo voy a cumplir hasta el último día, tienen que estar tranquilos porque yo estoy feliz. Si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar en nada que yo me quiera quedar. Estoy feliz y estoy bien”, precisó.

Así pues, la probabilidad de que Gamero llegue al Club León parece que no es muy alta, teniendo en cuenta la realidad de la institución de Guanajuato. No obstante, los otros equipos que pertenecen al Grupo Pachuca sí pueden ser una opción para el samario.

Cuáles son los clubes que pertenecem el Grupo Pachuca

El Grupo Pachuca es uno de los proyectos deportivos más fuertes en México, al contar con tres equipos, dos en primera división y uno en la Liga Expansión MX.

Desde su fundación en 1995 por parte de Jesús Martínez Patiño, quien arrancó comprando el Club Pachuca, la organización se ha fortalecido, incluso, con inversiones en el extranjero, pues tiene clubes en España, Chile y Uruguay.

Estos son los clubes del Grupo Pachuca:

Pachuca (México), adquirido en 1995.

Club León (México), adquirido en 2010.

Coyotes de Tlaxcala (México), adquirido en 2012.

Real Oviedo (España), dueños del 51 %.

Everton de Viña del Mar (Chile).

Club Atlético de San Carlos (Uruguay).

