La salida de Alberto Gamero de Millonarios todavía tiene cicatrices importantes tanto en la afición como en el mismo entrenador, pues tras su salida el rendimiento del equipo no ha sido el mejor bajo las órdenes de David González y el técnico, por su parte, no desaprovecha ocasión para referirse al club y lo bien que la pasó allí.

Sin embargo, los desadaptados fueron los que realmente le hicieron tomar la decisión de renunciar, ya que las directivas lo apoyaban, el proceso no estaba del todo gastado y él incluso alcanzó a pensar si se quedaba o se iba.

Es más, en la mañana de este viernes, 21 de febrero, el samario estuvo en Win Sports y allí dio más detalles de su salida de la institución, pues todas las mañanas recibía amenazas y las directivas le daban soluciones para que la situación cambiara y él siguiera.

Algunas de esas soluciones eran cambiar de número de celular y hasta ponerle guardaespaldas, pero eso ya hacía que su labor no se pudiera cumplir a cabalidad solo por la preocupación de esa persecución.

“Los que menos querían que me fuera de Millonarios eran los directivos, ellos me dijeron que me calmara, que cambiara de número y hasta pensaron en ponerme un guardaespaldas. Hasta el último día ellos me pidieron que no me fuera”: Alberto Gamero. #DespiertaWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/VGqwI7YoXZ

— Win Sports (@WinSportsTV) February 21, 2025