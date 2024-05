Con 40 años de edad, Rafael Robayo sueña con regresar a Millonarios y, de paso, cerrar su etapa como futbolista profesional por todo lo alto.

El mediocampista, referente del equipo capitalino, contó en Pulzo Deportes que su deseo es volver a vestir la camiseta azul, pues considera que la “edad no es un impedimento” y puede aportar en el club de sus amores.

“Mentalmente y físicamente sé que estoy a nivel de volver a jugar. Toda mi carrera me mantuve bien, me he preparado. La edad no es un impedimento”, dijo.

Y añadió: “Si bien el fútbol es muy físico, también se necesita de inteligencia para jugar, por eso jugadores de experiencia se logran mantener acá en Colombia“.

Millonarios hoy: Rafael Robayo habla de su posible llegada

Asimismo, en Pulzo, Robayo confirmó que ha tenido acercamientos y diálogos con las directivas de Millonarios para analizar un posible regreso; sin embargo, indicó que la decisión no depende de él.

“La idea es poder aportarle a Millonarios. Es el sueño poder regresar. Ya se ha hablado, ya se han tenido acercamientos, pero la decisión final no la toma uno. El deseo está de poder aportar”, precisó.

Además, Robayo fue claro al decir que sus exigencias de regresar a Millonarios no pasan por el salario que pueda cobrar o la cantidad de minutos que pueda disputar, sino por el aporte a la plantilla con su experiencia y rendimiento dentro del campo de juego.

“Mi exigencia no es llegar a imponer que tengo que jugar o que me deben pagar x salario. Mi exigencia es llegar y, con trabajo, quitarles el puesto a los que están ahí, demostrar que aún con 40 años puedo ser titular. Los que terminen detrás mío tienen que correr el doble para sentarme, esa es la forma que puedo llegar a una institución como Millonarios, que es mi casa”, finalizó.

