En la tarde de este sábado 5 de abril, Once Caldas derrotó por 3-0 al América de Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay, consiguiendo así una victoria clave en las aspiraciones de meterse al grupo de los ocho semifinalistas del campeonato en Colombia.

(Ver también: “Parece un Avatar”: Andrés Marocco, por exótico ‘look’ de Dayro Moreno en Sudamericana)

La figura de este encuentro fue el jugador Dayro Moreno, quien anotó dos goles y se volvió noticia porque llegó a una cifra de 353 anotaciones, superando a Falcao y quedándose así con el título de máximo goleador colombiano de la historia.

𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑶 𝑶𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 📝 Así va el registro de nuestros 𝐌𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 del FPC 🔥⚽ tras la Fecha 12 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025 ¡Vamos por más!#LoDamosTodo pic.twitter.com/NHaYPmM8g1 — DIMAYOR (@Dimayor) April 7, 2025

Ante esto y en la previa del compromiso de Copa Sudamericana, el jugador ha sido muy buscado justamente para saber cómo se preparó para llegar a esta cifra, ya que pese a su edad nunca se lesiona sino que por el contrario siempre pide estar dentro del terreno de juego, sin importar el torneo ni el rival.

Lee También

Qué hace Dayro Moreno para no lesionarse

De hecho, uno de los que lo buscó fue Win Sports y allí aseguró que él, además de todo el entrenamiento, fortalecimiento y fisioterapia para hacer una preparación y recuperación óptima, también tiene una vitamina que todo el mundo conoce.

“La verdad tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe. El traguito, esa es una vitamina muy especial”, dijo Dayro entre risas, pero igual aseguró que le gusta mucho estar en el sitio de entrenamiento para prepararse de la mejor manera.

“La verdad me encanta oler rico. Llego de primeras para hacer todo el tema preventivo, pero después me encanta oler rico, ese es el ‘swing’ que tengo. Me relajo, disfruto en el camerino porque es todo. Después de mis hijas, el Palogrande siempre los disfruto y me relajo muchísimo“, agregó.

😅 “La verdad es que tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, el traguito, esa es una vitamina especial (Risas). Me gusta disfrutar, relajarme y todo, después de mis hijas el Palogrande lo es todo”: Dayro Moreno, goleador histórico del FPC. #DespiertaWIN ⚪🔥⚽ pic.twitter.com/WOhtFMT4YZ — Win Sports (@WinSportsTV) April 7, 2025

Y es que igual las personas comparan mucho la forma de actuar de Dayro con las de Falcao, por ejemplo, ya que el primero se ve incluso hasta más indisciplinado en cuanto a tema de hábitos, pero nunca se lesiona, mientras que el segundo se ve que se cuida más, pero igual se lesiona de forma muy constante.

En qué equipos ha jugado Dayro Moreno

Lo cierto es que Dayro ha mostrado un nivel constante durante prácticamente toda su carrera, ya que ha pasado por muchos equipos y en todos fue gran figura. De hecho, los clubes por los que ha pasado tanto a nivel nacional como internacional son:

Once Caldas.

Steaua Bucurest.

Tijuana.

Junior.

Millonarios.

Tijuana.

Atlético Nacional.

Talleres de Córdoba.

Oriente Petrolero.

Atlético Bucaramanga.

(Ver también: Dayro Moreno marcó un golazo y estrenará exótico local: dónde queda y qué vende)

Cuándo vuelve a jugar Dayro Moreno con el Once Caldas

Lo cierto es que después de la victoria sobre América, Dayro y el resto de jugadores se recuperarán físicamente para viajar a Chile y afrontar el segundo partido de la Copa Sudamericana, el cual será contra la Unión Española el próximo miércoles 9 de abril a partir de las 7:30 de la noche.

Este partido es muy importante porque después de caer con Fluminense en el primer partido en condición de local, necesita recuperar terreno porque en Sudamericana solo el primer de cada grupo clasifica de forma directa a las finales.

En cuanto a liga nacional, el siguiente encuentro será con Boyacá Chicó el sábado 12 a las 8:30 de la noche, torneo en el que marcha décimo con 19 puntos, los mismos que el octavo que es el Deportivo Cali.

* Pulzo.com se escribe con Z