Once Caldas arrancó su participación en la Copa Sudamericana 2025 con una amarga derrota en el estadio Palogrande, ante el poderoso y siempre candidato al título Fluminense (Brasil).

El conjunto del ‘Arriero’ Herrera no pudo detener en su totalidad el poderío ofensivo del ‘Flu’, que llegó a Manizales sin técnico y en crisis de resultados. De hecho, en el trámite del partido los brasileños no fueron superiores, pero se llevaron los tres puntos, al ser contundentes con las pocas opciones de gol que tuvieron.

Germán Cano, ídolo del Medellín y delantero muy recordado en el fútbol profesional colombiano, fue quien anotó el único tanto con el que Fluminense consiguió la victoria en condición de visitante (0-1).

(Vea también: “No es chisme, es noticia”: Carlos A. Vélez destapó nuevo escándalo en Selección Colombia)

Peinado de Dayro Moreno se robó las miradas en Copa Sudamericana

Sin embargo, más allá del resultado y del buen juego de Once Caldas, hubo un hecho que llamó la atención y fue el peinado de Dayro Moreno, capitán del conjunto colombiano.

Y es que el experimentado delantero, de 39 años de edad, salió al campo de juego con una trenza larga, de color negro mezclado con blanco, la cual se robó la mirada de los miles de fanáticos y espectadores.

Incluso, el exgoleador de Nacional, Millonarios, Junior, entre otros, tenía diseños en el borde de su cabeza que hacían del corte un modelo más exótico del acostumbrado.

Fue a raíz de ello que Andrés Marocco, periodista de ESPN, soltó un comentario en el programa ‘ESPN F90’ del pasado martes, primero de abril, en el que describió a Moreno Galindo como un “Avatar”, refiriéndose a la película de James Cameron.

“Parece un Avatar el querido Dayro”, dijo Marocco, mientras la mesa de ‘ESPN F90’ analizaba las opciones de gol que tuvo Once Caldas durante el partido.

Dayro Moreno igualó a Falcao como goleador histórico de Colombia

El pasado 22 de marzo, Dayro Moreno igualó a Radamel Falcao García como el máximo goleador colombiano de la historia, al convertir el tanto número 351 de su carrera.

La anotación del nacido en Chicoral (Tolima) se dio en el estadio Hernán Ramírez Villegas durante el duelo Pereira vs. Once Caldas, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay, el cual quedó empatado 1-1.

Dayro Moreno apareció en el minuto 80 para sentenciar la igualdad en el clásico del Eje Cafetero desde el punto blanco del penalti. El delantero engañó al portero Salvador Ichazo y, con frialdad y sutileza, puso el esférico al costado derecho del arco.

🔥¡Gran partido vivimos en el clásico cafetero! ¡Pereira empató 1 a 1 ante Once Caldas en la fecha 10 de #LALIGAxWIN! ⚽Los goles fueron del Yesus Cabrera en el ‘Matecaña’, mientras, Dayro Moreno anotó en el ‘Albo’ y alcanzó a Falcao García como máximo goleador histórico. pic.twitter.com/wCFPgzyKuy — Win Sports (@WinSportsTV) March 23, 2025

Lee También

Justamente, después del clásico del Eje Cafetero, en la rueda de prensa le informaron a Dayro Moreno que estaba en el top 10 de los máximos goleadores sudamericanos por liga, solo por debajo de Lionel Messi, Luis Suárez y Fred.

Para Dayro, dicho escalafón es motivación para seguir marcando y, por qué no, quitarle el puesto a Lionel Messi.

“Siento orgullo y satisfacción. Todo esto es producto de 21 años de carrera futbolística y me lo he ganado con el trabajo y todo el sacrificio. Desde que llegó, como le digo, el cucho (Hernán Darío Herrera), le agradezco mucho porque, desde 2023, hablamos y he conseguido cosas relevantes con el profesor”, dijo.

Y añadió: “Ahora, lo que quiero es levantar una copa, que es lo que se busca. Tengo satisfacción y estoy agradecido con Dios, mi familia y mis hijos, por las cosas que tengo. Quiero seguir para adelante y ojalá pelearle el primer lugar a Lionel Messi, que es un orgullo para mí”.

* Pulzo.com se escribe con Z