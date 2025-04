Luego de la brillante actuación que tuvo Dayro Moreno en la Copa Sudamericana (anotó triplete ante Gualberto Villarroel San José), el técnico del Once Caldas, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, volvió a alzar la voz para pedir que el goleador histórico del fútbol colombiano sea considerado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

La solicitud llega en un momento en el que Moreno, a sus 39 años, sigue demostrando un nivel excepcional, liderando al ‘Blanco blanco’ en competiciones internacionales y rompiendo récords.

Herrera, visiblemente emocionado luego del compromiso en Bolivia, fue contundente en su mensaje:

“Hay que felicitar a los jugadores, y a un gran jugador [Dayro Moreno]. Para mí, ese jugador tiene que representar a Colombia porque es el goleador de nosotros, es el que está haciendo los goles, está muy bien y merece una oportunidad en la Selección Colombia”, indicó inicialmente.

Luego, en un tono más serio, agregó: No sé por qué no se la han dado, pero creo que Dayro Moreno merece estar en la Selección Colombia”.

Acá, las palabras del ‘Arriero’:

Estas palabras, pronunciadas en la rueda de prensa postpartido, resonaron en medios y redes sociales, reavivando el debate sobre si el veterano delantero debería tener una nueva oportunidad con la ‘Tricolor’.

Pero el pedido de Herrera no es nuevo. En marzo de 2024, luego de que Dayro Moreno igualara el récord de goles de Sergio Galván Rey en el fútbol colombiano, el técnico ya había instado a Lorenzo a convocarlo, argumentando que “ser el goleador del fútbol colombiano es mucho mérito”.

Ahora, con Moreno consolidado como el máximo anotador histórico del país, con 354 goles, y su reciente exhibición en la Copa Sudamericana, el clamor por su regreso a la Selección crece entre algunos hinchas.

Última convocatoria de Dayro Moreno a Selección Colombia

La última vez que Dayro Moreno vistió la camiseta de la Selección Colombia fue en 2016, durante la Copa América Centenario en Estados Unidos, bajo la dirección de José Pékerman.

En ese torneo, Moreno jugó tres partidos, pero no logró anotar y no completó los 90 minutos en ningún encuentro. Desde entonces, no ha vuelto a ser convocado, a pesar de su consistencia goleadora en el fútbol colombiano.

Tómense un minuto para ver a su goleador, mi goleador, nuestro goleador con su nuevo balón 😍

A lo largo de su carrera con la ‘Tricolor’, Moreno disputó 30 partidos y marcó tres goles, destacando uno en la victoria 2-1 contra Argentina en las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

Sin embargo, su paso por la Selección ha sido intermitente, con participaciones en las Copas América de 2011 y 2016, y su ausencia desde hace casi una década abre el debate sobre su posible regreso.

Cuánto quedó Once Caldas en Copa Sudamericana

El conjunto de Manizales derrotó de visitante 3-2 a Gualberto Villarroel San José, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana.

Acá, el resumen del patido:

Dayro Moreno fue la figura indiscutible del encuentro, anotando un triplete que le permitió al equipo colombiano remontar un empate parcial y asegurar tres puntos vitales en la altura boliviana.

El delantero abrió el marcador al minuto 42, puso el 2-1 al 73’ y selló la victoria con un gol al 88’, convirtiéndose en el jugador más veterano en lograr un triplete en la historia del torneo, con 39 años y 218 días.

Esta actuación no solo consolidó al Once Caldas en la segunda posición de su grupo, con seis puntos, sino que también dio fuerza al argumento de Herrera sobre el momento excepcional que vive Moreno.

