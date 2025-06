Desde hace algunos meses, Isabella Santodomingo, actriz y escritora, había alertado a sus seguidores por su estado de salud, después de dar a conocer que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un problema en su oído izquierdo que ha estado a punto de perder definitivamente.

Fue por el golpe de una ola que empezó el calvario que hasta el día de hoy enfrenta. A causa del incidente, la actriz se apresuró en resolver lo que sería una timpanoplastia, pero terminó por tener consecuencias fatales.

“Por una aparente pendejada que era una timpanoplastia, doy con el peor otorrino de toda Colombia y toma la mala decisión de operarme, de ampliarme el conducto y dañó mi audición para el resto de la vida”, dijo Santodomingo al medio citado. “Fue decisión mía, yo he debido haber investigado mejor, pedir referencias, no lo hice, me dejé llevar por buena gente'” agregó.

La actriz no tomó represalias contra el médico y optó por consultar otro especialista con quien adelanta actualmente su recuperación y quien le regresó la esperanza de volver a escuchar.

“A mi otólogo le tocó limpiar, había quedado partículas de hueso, de cartílago (…) Con mucho dolor, con mucha inflamación, no entiendes la cantidad de corticoides que tengo, anestesia general, pero bueno, por lo menos me he ahorrado el botox porque tengo los cachetes bien inflados”, indicó la famosa al programa de entretenimiento.

Isabella Santodomingo tendrá implante para recuperar la audición

Hasta hace poco, Isabella se sometió a la quinta cirugía, como la vencida, para recuperar la audición. Después de esto, la actriz cuenta con un implante para que el sonido entre por el hueso, para esto, cuenta con un conducto que estará en su cabeza y el proceso culminará con un imán que tendrá dentro de un mes y que, espera, le traiga la buena noticia de poder volver a escuchar.

En medio del difícil proceso, la famosa asegura que ha aprendido a ver lo bueno dentro de las dificultades por las que ha pasado “Me he vuelto más devota de los ángeles, más introspectiva, no hablo mucho, lo cual es fantástico, porque me permite analizar y reflexionar (…) Ya regresaré con mi oído biónico”, concluyó.

Entretanto, Isabella Santodomingo continúa en el mundo de la cultura y el entretenimiento, haciendo teatro y descrestando con su talento.

