Durante una conversación con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper en el pódcast ‘Menopáusicas ¡y qué!’, la actriz compartió aspectos poco conocidos de su vivencia antes y durante su participación en el ‘reality’.

Según relató, la propuesta de ingresar a ‘el Desafío’ llegó en un momento complicado: “Cuando Caracol me hizo la invitación, mi mánager se preocupó y me dijo que probablemente íbamos a pasar mucha hambre, pero yo acepté el reto sin dudarlo”, afirmó la barranquillera.

Sin embargo, el fallecimiento de su padre, ocurrido durante la Semana Santa de ese año, la puso ante la difícil decisión de continuar con el proyecto o dar un paso al costado.

Isabella Santodomingo revela cómo ha superado las adversidades

Según explicó Santodomingo, luego de la muerte de su padre, la producción de Caracol Televisión le manifestó su comprensión y le dejó la puerta abierta para que decidiera lo que considerara mejor.

Lejos de desistir, la actriz expresó un profundo deseo de honrar la memoria de su papá a través de su participación en la competencia.

“¿Cómo así que no quiero ir? Yo quiero hacerle un homenaje a mi papá. Yo soy del campo y es obvio que voy a ir”, declaró en el pódcast. Esta determinación y el apoyo espiritual que sentía de su padre fueron fundamentales para superar los duros retos de la convivencia y las pruebas físicas propias de ‘el Desafío’.

Isabella contó que, en momentos de incertidumbre, encontraba consuelo dialogando con su papá, estableciendo un vínculo simbólico con él mientras contemplaba el mar o buscaba tranquilidad junto a las rocas: “Yo me iba a una piedra y le decía: ‘Papi, no sé qué hacer’. Tenía mi espacio de contacto espiritual, era algo muy bonito al lado del mar”, explicó con emoción.

“Yo no crie al lado del mar, yo no soy como estas figuras que aparecen en las revistas ni nada, no señor, yo soy del campo, obvio que voy a ir… Y fui, y quedé de tercera”, continuó diciendo la actriz.

Finalmente, a pesar del dolor tan duro que fue perder a su figura masculina, logró sobreponerse y recuperarse. Eso sí, nunca olvidando al ser que le dio la vida y que la apoyó durante sus proyectos.

