Darlyn logró sacar una ventaja desde el inicio de la competencia a ‘Guajira’, lo que le dio parte de tranquilidad. A pesar de que Kevyn llegó y avanzó rápido en la prueba, no logró superar la velocidad que llevaba el equipo Tino, solo hasta el final.

Luego de haber hecho la prueba de aire, subir por tubos y medir su puntería, la antioqueña logró llegar a la última etapa de la competencia, pero la impaciencia le jugó una mala pasada y no lograron encasillar las cuatro bolas debían poner en su lugar.

Muchos televidentes estuvieron sorprendidos, porque a pesar de las críticas de algunos, sobre todo de quienes dijeron que debió ser Karen la que protagonizara la final, Darlyn demostró que la competencia era suya y que tenía todas las capacidades para poder llevarse los 1.200 millones de pesos.

Sin embargo, no fue suficiente para llevarse el gran premio. La ganancia de Kevyn estuvo en una cuestión de segundos en los que él y ‘Guajira’ lograron poner la cuarta y última bola en una mesa que se tambaleaba.

Los visitantes que estaban detrás no podían creer todo lo que estaba pasando, pues las emociones llegaron a sobrepasar el momento cuando cada equipo se encontraba en la última fase de la competencia, ya que los dos tenían el mismo ritmo de juego.

En redes sociales hablaron del tema, los fanáticos no parecen estar del todo contentos con el resultado:

“Siento como un vacío, como que yo en el fondo quería que ganará Darlyn, a pesar de que no era de mi agrado“, “la verdad es que Darlyn y ‘Sensei’ hicieron una chimba de prueba. Acá si ganan Kevyn y Guajira va a ser por definición, pero lo hicieron mejor los otros dos“.

