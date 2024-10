En el marco de la conmemoración de los 20 años del programa Desafío, que ganó Kevyn, se implementó una dinámica llamada ‘Desafiante de la Semana’, donde jugadores invitados competían en pruebas físicas, revelando inspiradoras historias.

El pasado 11 de abril, los colombianos conocieron la historia de Gloria, apodada ‘la Colombianita’ y quien participó en el equipo Gamma. A sus 64 años, Gloria sorprendió por su espíritu deportivo y su ejemplo de perseverancia, habiendo competido en más de 100 carreras y ganado múltiples medallas.

Aunque en su participación no logró culminar la prueba, Gloria emocionó al público con su esfuerzo. “A pesar de venir con todo el ánimo, llegué aquí y me hice una chucha completa”, comentó entre lágrimas. Pese al resultado, su equipo la felicitó por su valentía, reconociendo el esfuerzo al superar varios obstáculos.

Sin embargo, en las últimas horas, Gloria fue atropellada por una moto mientras realizaba su rutina de entrenamiento en la montaña. El accidente ocurrió casi al finalizar su recorrido, y en un video publicado en sus redes, compartió detalles del incidente. Con gratitud, mencionó que el motociclista, de nombre David, la acompañó en todo momento, en lugar de huir, como sucede en algunos accidentes de este tipo.

“A usted, David, quien fácilmente pudo haber ‘escapado’, hizo todo lo contrario. Paró su moto y estuvo en todo momento conmigo, me apoyó, me dio palabras de tranquilidad y estuvo pendiente para que me hicieran el TAC que, afortunadamente, salió bien, hasta dejarme en mi casa”, expresó Gloria. También agregó que David es una persona de quien su familia puede sentirse muy orgullosa, destacando su humanidad en un momento tan difícil para ella.