Caracol Televisión decidió crear una dinámica en estos 20 años de ‘reality’ y es la posibilidad de que un invitado del público llegue a competir con ellos.

En esta oportunidad, fueron todas mujeres quienes llegaron a medírseles a las pruebas de fuerza. Una de las invitadas fue Gloria, quien se hace llamar ‘La Colombianita’.

Tiene 64 años y dejó a muchos de sus compañeros sorprendidos porque ella ha hecho más de 100 carreras y tiene muchas medallas de oro, algo de lo que se siente muy orgullosa porque muchos pensaron que por su edad no podía tener un rendimiento físico de ese nivel.

Gloria asumió la prueba con toda la tenacidad del asunto, pero hubo un momento en el que no pudo más, pues tenía que tirar dos bolsas de arena a un cajón alto, pero la fuerza no fue suficiente, así que por más intentos que tuvo, no logró ponerlos en su sitio.

Finalmente, Gloria se quebrantó en plena prueba y se puso a llorar de la impotencia que le dio.

Cuando Rosa, del equipo Beta, logró terminar la prueba, Gloria volvió a reunirse con su equipo Omega para desahogarse y confesar que se sentía muy mal porque dio todo para que su equipo obtuviera la victoria, pero no lo logró.

Sin importar el resultado, el equipo Omega la felicitó por su valentía y su fuerza en toda la competencia, pues realmente lo que pasó fue en el último ámbito de la prueba, superando más de tres obstáculos y quedando completamente embarrada.

Además de eso, llegó a la casa a enseñarles a los participantes de Omega su flexibilidad y la importancia para evitar las lesiones.

