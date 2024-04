La convivencia no ha sido fácil para los equipos. Beta, quien se ha llevado las últimas victorias, está tranquilo porque tiene su puesto asegurado, pero Alpha no está pasando por su mejor momento y no solo han tenido que enfrentar la derrota, sino que podrían quedar incompletos con la posible salida de ‘Beba’.

‘Desafío’ 2024 EN VIVO:

8:45 p.m2024-04-11T20:45:41-05:00 ID: iaeox Rosa, del equipo Beta, llega en primer lugar y gana la competencia

8:41 p.m2024-04-11T20:41:54-05:00 ID: djjvb Esta prueba es de suma importancia Los invitados tienen que hacer un gran esfuerzo porque en esta prueba se define la sentencia y el castigo, por lo que todos los equipos buscan quedar en el primer lugar.

8:36 p.m2024-04-11T20:36:35-05:00 ID: dlehv Inició la prueba El quipo Beta lleva la delantera

8:22 p.m2024-04-11T20:22:29-05:00 ID: wefjv En el equipo Beta hacen especie de curación Rosa, la invitada del programa, llegó con un dolor en su cuerpo, por lo que el quipo hizo un rito de sanación para que pueda competir con toda la fuerza.