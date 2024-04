‘Beba’ es una artista barranquillera de 25 años, quien es una de las concursantes del ‘Desafío‘, de Caracol Televisión. La participante actualmente integra el equipo ‘Alpha’ y se ha destacado no solo por sus habilidades físicas sino porque ha expresado su opinión con situaciones, que según ella, no le agradan.

(Vea también: Nueva rabieta de 'Beba' hartó al público del 'Desafío': "Está en el 'reality' equivocado")

Su más reciente descontento fue al ser sentenciada con un chaleco por el equipo ‘Beta’, situación con la que no estuvo de acuerdo y expresó su molestia:

“Qué linda, gracias. Me encanta tu actitud. Me encanta ¿Si notaste el sarcasmo en mi voz? […]No se confíen mucho. Bájenle un poquito”, comentó la participante.

¿Quién es ‘Beba’, la concursante del ‘Desafío’ 2024 que es tendencia en redes sociales?

Según información de Caracol Televisión, ‘Beba’, es el apodo de su nombre real que es Valerie de la Cruz.

Es ilustradora, cantante y emprendedora de su propia repostería saludable llamada ‘The Sweet Manna’, quien nació hace 25 años en la ciudad de Barranquilla.

El deporte fue una de las vías para mejorar su relación consigo misma. Además sueña con llevar su experiencia de superación del bullying como ejemplo para otras mujeres.

‘Beba’ se considera una mujer empática y emotiva. Dice que es una mujer muy habladora y sentimental, cualidades que seguro le ayudarán a entablar relaciones entre los participantes.

En entrevista con Caracol Televisión indicó: “Estoy en el ‘Desafío’ para traer, felicidad, arte y mucha buena vibra y lo más hermoso que hay de la Costa Caribe colombiana, espero llegar a sus corazones”.

Nombre real de ‘Beba’: Valerie de la Cruz. Edad: 25 años. Ciudad: Barranquilla. A qué se dedica: artista y emprendedora.



¿Cuánto es el premio del ‘Desafío’ 2024?

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, le contó a Pulzo.com que los ganadores serán un hombre y una mujer, cada uno se ganará 400 millones de pesos en la final.