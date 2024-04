En el segundo episodio del ‘Desafío XX‘, los equipos tuvieron varios cambios que modificaron la manera en la que comenzaron el programa. Uno de ellos fue justamente el cambio de equipo de ‘Beba’, que volvió a destacar negativamente.

(Lea también: Pataleta de ‘Beba’, en el ‘Desafío’: se desmayó, la cargaron y terminó brava con su equipo)

La artista de 25 años pasó del equipo Omega, el más débil, a Alpha, el más fuerte, por decisión de Kevyn, el capitán de Beta. Eso no le gustó nada a ella y confesó que le dio “durísimo” que fuera una moneda de cambio para debilitar a los mejores. “Me dan unas ganas de llorar”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Pero esa frustración se convirtió en rabia después de la primera prueba, en la que ‘Beba’ tuvo un breve roce con una de sus contrincantes por la brusquedad normal que implicaba la competición. Fue ella quien recibió el primer chaleco, pero lo que la molestó fue la razón que le dieron para dárselo: “La vimos un poco débil en la primera prueba”, le dijeron, instándola a que “siga demostrando por qué quiere seguir en el ‘Desafío'”.

Aunque el discurso fue muy normal dentro del contexto de la competencia, ‘Beba’ lo tomó muy mal y contestó con un tono sarcástico e hiriente: “Qué linda, gracias. Me encanta tu actitud. Me encanta”, le dijo, y hasta musitó “¿si notaste el sarcasmo en mi voz?”.

Cuando su rival de Beta se aprestaba a irse, ella no quiso quedarse sin decir la última palabra y fue incluso más punzante: “No se confíen mucho. Bájenle un poquito”, le espetó. “No te preocupes: es un juego y nos hemos dado cuenta de eso: que cualquier cosa puede pasar. Hoy fue un claro ejemplo”, le respondió su rival.

Lee También

Cuando ya estaba sola con su equipo estuvo a punto de llorar y dejó entrever que no parece haber visto ediciones anteriores del programa, en las que las entregas son así: “Me da muchísima rabia el cinismo, la actitud tan prepotente”, dijo, e incluso criticó la forma “tan cínica y tan hipócrita” de dar la sentencia.

Sus compañeros la escuchaban y la animaban: “Lo que tienes que hacer es demostrarle”, le decían, sin mucho éxito. Ella seguía desahogándose y hasta habló mal de sus rivales: “Se dieron cuenta que fui tan débil que tumbé a una boba de esas”.

“Qué les importa si yo demuestro o no que quiero estar aquí”, seguía. “Una cosa es ser débil y otra, sensible. No me considero débil en lo absoluto”.

Cuando Gamma recibió otro chaleco, fue de una forma muy distinta: “¿Cómo me queda, me queda melo?”, dijo el sentenciado. Asimismo, al llegar a la casa de Beta la encargada de llevar los chalecos contó lo que acababa de pasar. “Me miró rayado, rayado. Tenía mucha rabia”.

En Alpha, ‘Beba’ no paraba: “Me estresa el complejo de superioridad de la gente”, decía, y luego agregaba que no le interesa demostrarle nada a nadie.

Pero el tema no paró ahí y Andrea Serna volvió sobre el tema. Le preguntó a la sentenciada su opinión y ella torció el gesto y no dijo casi nada, mientras que en Beta fueron claros en criticar su actitud:

“Ella desde que me vio entrar estaba predispuesta”, dijeron, asegurando que la respuesta de ‘Beba’ sí fue un ataque: “Yo estoy cumpliendo una obligación que nos tocaba como equipo, nos tocaba llevar ese chaleco. En ningún momento la demerité, ni la hice sentir mal. Yo sí me sentí atacada porque la forma en la que ella me hablaba y se expresaba”.

Críticas a ‘Beba’ por su mala actitud en el ‘Desafío XX’

Tal como con su berrinche del primer día, en redes sociales no le perdonaron su forma de recibir críticas y algo tan normal como un chaleco de sentencia.

#DesafioTheBox #DesafioXX #Desafio20años qué diferencia la actitud de Yoifer de Gamma… Mk están empezando un juego o sea, entonces esa boba digo beba, es intocable o que? pic.twitter.com/SdfJ4mm1ZV — Tuti (@TuttiGilColorad) April 3, 2024

Esa Beba ya se ganó el fastidio de todos re sobrada y ni buena es,ni los de alfa la aguantan#DesafioXX pic.twitter.com/zzpMAeLRPx — ᴮᴱ Raquel (@strarslight) April 3, 2024

Ay mija ya deja esa boca quieta… La cínica y fastidiosa es usted… Chao BEBA 💋#Desafio2024 #DesafioXX #DesafioTheBox pic.twitter.com/LwZPkrSkEX — Peripatético (@JonathanPlains) April 3, 2024

Incluso la compararon con otras concursantes que también causaron irritación por algunas actitudes o debilidades:

No puede haber alguien mas dramatica que Sara…..

Beba con cualquier cosa:#DesafioXX #DesafioTheBox pic.twitter.com/3rs2QQ6bOc — David Martinez 🇨🇴 (@_DavidMartinezz) April 3, 2024

Beba me hace extrañar a Porto y a Sara, CALCULEN #DesafioXX pic.twitter.com/uTsFNiTNUZ — Quién poronga sos? Vio a Pablo Alborán ❤️🤧 (@noteimportaaa_1) April 3, 2024

“Está en el ‘reality’ equivocado”, le dijeron, insinuando que debería estar en ‘La casa de los famosos‘:

Beba se equivocó de reality, ella tenía que ir es a protagonistas de novelas. #DesafioXX pic.twitter.com/vQeZtMntc0 — Time⏳ (@TheTime65252) April 3, 2024

Y los memes no pararon: