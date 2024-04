No había empezado la primera prueba de la noche cuando dos participantes del equipo Alpha ya estaban discutiendo. Dickson y ‘Beba’ tuvieron problemas desde el inicio del ‘reality’ de Caracol Televisión.

(Vea también: La otra faceta de Luisa, participante del ‘Desafío XX’; es exreina de belleza)

Todo pasó cuando Dickson estaba bañándose para arreglarse a salir a la prueba. La participante comentó que ahora solo faltaba esperar a que las princesas se maquillaran, comentario que desató la ira de ‘Beba’.

Las dos mujeres se pelearon ahí y la temperatura subió tanto que sus compañeros tuvieron que separarlas. La discusión terminó cuando ‘Beba’ dijo:

“Como yo hago lo que quiera, tú no me tienes que decir qué toca esperar a que la reina se maquille, con tu voz de macho. ¿Tú crees que te tengo miedo? La próxima vez que me quieras decir algo vienes y me lo dices en la cara”.

(Vea también: ‘Desafío’ capítulo 7: competidores se preparan para otra prueba y Alpha siente presión)

Ante el enfrentamiento, algunos televidentes se manifestaron en redes sociales y no pararon de criticarla por haberse referido a su compañera de esta manera:

“Cule alzada la ‘Beba’, deberían sacarla”, “especialmente la ‘Beba’, deberían sacarla ya”, “a ‘Beba’ deberían de sacarla ya. Qué estrés de vieja”, fueron algunos comentarios leídos en redes sociales.

Esa beba deberían sacarla ya!! Que fastidiosa🤡

Lo que destaco es que guaji podría tener el ego un poco arriba pero en competencia era una tesa!! — JOSE VERA (@jjosetvera26) April 3, 2024

Cule alza la beba, deberían sacarla del #DesafioTheBox — Nomasdocti (@holadocti) April 10, 2024

Después de la pelea, ‘Beba’ salió a la prueba y quedaron en el segundo puesto, quedándose con el servicio del agua.

Luego de que el equipo volviera a la casa, ‘Beba’ se desahogó y dijo, llorando, que no iba a soportar la actitud de Dickson:

“Y si eso tiene que ser así, me largo porque yo no vine a vivir un infierno con una persona cero empática“.