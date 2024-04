El capítulo 7 del ‘Desafío’ tuvo un momento de alta tensión cuando dos integrantes del equipo de Alpha, ‘Beba’ y Dickson, tuvieron un fuerte pelea que por poco llega a lo físico.

Este fue el momento del cruce que hubo entre las dos concursantes de la escuadra morada en una situación de mala convivencia entre ambas, previo a la prueba correspondiente al concurso. Así lo replicó una cuenta de Instagram.

El tira y afloje en el comienzo del ‘reality’, este martes 9 de abril, se presentó por el cuestionamiento de Dickson sobre la actitud que ha mostrado ‘Beba’ en la casa Alpha.

‘Beba’, que se ha mostrado sensible en Alpha, confrontó a Dickson por un comentario que escuchó sobre ella, por lo que la responsable de la afirmación le dio la cara.

“Aquí vinimos a guerrearla, pero mira que tú no lo has entendido”, le dijo Dickson a su compañera, a quien encaró cuando estaba en la ducha. Allí, llegó la respuesta aún más agresiva: “Yo sí lo he entendido y si se me da la p… gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me de la p… gana”.