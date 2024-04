La artista colombiana Karol G ha despertado mucho entusiasmo y simpatía entre sus seguidores y la prensa especializada, no solo por las letras de sus canciones, sino por su historia de esfuerzo, al punto que difícilmente se oyen voces que critiquen sus presentaciones. Incluso, cuando el presidente Gustavo Petro calificó cierto tipo de música como “uribista” porque “no dice nada” y es “para embrutecerlo a uno”, muchos cerraron filas en torno a la paisa pues consideraron que el mandatario se estaba refiriendo a ella.

(Le interesa: “Mañana el basurero será más bonito”: concierto de Karol G dejó El Campín bastante sucio)

Una de esas defensoras, que, además, no ahorra elogios cuando se refiere a Karol G, fue la periodista Vanessa de la Torre, para quien la música urbana es una expresión artística válida y representativa, y no se le pude mirar por encima del hombro. Pero el concierto del sábado pasado de la cantante en Bogotá tuvo elementos que, por lo menos, llamaron la atención de los espectadores y además provocaron una dura crítica de la comunicadora.

Este lunes, en el espacio informativo de Caracol Radio, y después de comentar que Karol G es de las artistas que establecen una conexión más estrecha con su público, pues no se limita solo a cantar, sino que habla, incluso con claros visos de activismo enarbolando la bandera de Colombia, lo cual, para De la Torre, está muy bien, la periodista hizo comentarios sobre la puesta en escena que se debieran considerar, especialmente por los padres de los niños que siguen a la artista, aunque sus fans consideren que todo lo que hace es perfecto.

Si bien De la Torre admitió que se trata de una presentación “urbana” (“Eso lo entiende uno como el gran fenómeno musical latinoamericano del momento que se ha metido al resto del mundo”), encontró “vulgaridad” en el concierto. “A mí la vulgaridad no me gusta. Yo creo que hay un punto en el que la ordinariez se pasa. No me pareció tan chévere que había como demasiado erotismo”, dijo, y a esta crítica sumó otra, pues vio una suerte de “oda a la cultura mafiosa que yo personalmente detesto con mi alma”.

“Veía en el fondo, en la puesta en escena, en la ropa, no de ella, porque la mujer es una locura; la mujer se viste como los dioses: disfrazada, cuasiempelota, sale llena de brillantes y se ve muy bien porque además está divina, pero la puesta en escena, los bailarines, muchos de los asistentes… una cosa ahí que me pareció como de cultura mafiosa. Me pareció jartísimo”, lamentó De la Torre.

Lee También

Por otro lado, descalificó el “exceso de sexo, exceso de erotismo”, pues, para De la Torre, “el erotismo es una delicia, por su puesto, pero cuando lo es tan explícito, cuando hay que mostrar las tetas, y cuando toca gritar ‘culo’ y ‘chimba’ y ‘marica’ veinte veces, pues ya a uno después de la 15 le parece que para qué. Es español tiene unas palabras divinas para decir lo mismo”.

“De golpe, yo le hubiera quitado un poquito todo ese componente excesivo que, en mi opinión, termina siendo ordinario y que termina volviéndola a ella ordinaria”, dijo, aunque admitió que “eso es lo que se vende”.

(También puede leer: Paulina Rubio, incómoda con Vanessa de la Torre al hablar de muerte de su mamá)

Después, De la Torre comparó a Karol G con estrellas de mucho peso. “Yo he ido a conciertos de Madonna, de Cher, de Céline Dion, de Lady Gaga… Me acuerdo siempre de Madonna, tan contestataria: se colgaba del cristo y casi que se masturbaba con el crucifijo. Hacía unas cosas horrorosas, impresionantes, superpolémicas, y no sé si era vulgar. A mí me parece que siempre se movió en un límite entre lo contestatario y lo vulgar”.

“Si me permite la crítica, la vulgaridad en ninguna de sus expresiones me gusta, y menos en un estadio en donde había 50.000 personas, de las cuales muchas son niños”, advirtió De la Torre, que sin desarrollar este comentario, es claro que aludió al hecho de que los artistas son modelos que buscan imitar los menores de edad. Y si, como vio la periodista, el concierto de Karol G estuvo contaminado por aspectos traquetos y de vulgaridad, se trata de antivalores que le han causado todo el daño a la sociedad colombiana y se deberían evitar.

“En comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G., este [el del sábado] me pareció especialmente fuerte”, concluyó De la Torre. “El [concierto] de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.