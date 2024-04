Este miércoles se llevó a cabo la prueba de sentencia y bienestar del segundo ciclo del ‘reality’ de Caracol Televisión y el equipo ganador fue Beta, que se ha mostrado como el más fuerte a lo largo de la competencia.

Por conseguir el triunfo, la escuadra azul del ‘Desafío’ tuvo que escoger a dos participantes de los otros equipos para ponerles el chaleco de nominación, que los pone en riesgo de ser eliminados.

Después de debatirlo, Beta tomó la decisión de mandarles el chaleco a ‘Beba’, de Alpha, y ‘Campanita’, de Omega. Sin embargo, a este último no le llegó el chaleco por una jugada que hizo ‘Caipe’ (que está nominado por Beta) sin autorización de su equipo.

¿Qué pasó con ‘Caipe’, de Beta, y a quién nominó?

Una vez el estudiante de enfermería salió de la casa de Beta, las cámaras mostraron cuando se detuvo y, sin que nadie lo viera, abrió uno de los maletines para cambiar el nombre del participante al que finalmente le llevaría el chaleco: Alexander, de Gamma.

Acá, el video del momento:

Después de entregarle el chaleco a ‘Beba’, quien al recibirlo dijo que no tenía por qué demostrarle nada a nadie y que, además, estaba pensando en retirarse de la competencia, ‘Caipe’ se dirigió a la casa Gamma para lograr su cometido.

“Todos saben que acá vinimos a competir y, por decisión del grupo, acordamos que el chaleco fuera para Alexander. ¿Listo, mi rey?”, dijo el concursante, oriundo de Pasto.

Mientras le colocaba el chaleco a su rival, le dirigió otras palabras.

“Alexander, sabes que no es nada personal. Tiene que dejar en alto la región igual que yo”, le dijo, teniendo en cuenta que Alexander también es de Pasto.

Al regresar a la casa de Beta para unirse a sus compañeros, ‘Caipe’ los sorprendió al confesarles lo que había hecho a última hora.

“Primero inicié con ‘Beba’ y literal lloró. Respecto a lo otro, espero me disculpen todos, pero claramente yo tengo un pie adentro y uno afuera de la competencia, entonces cambié a última hora la elección y fui por Alexander. Espero lo respeten y piensen que ustedes no tienen chaleco. No quiere decir que Alexander sea débil, puede que me vaya, pero es lo que pienso”, aseguró ‘Caipe’.

Aunque en principio algunos integrantes de Beta lucieron sorprendidos con lo hecho por el participante de 22 años, finalmente lo apoyaron en su decisión y lo aplaudieron.

Así las cosas, Alexander y ‘Beba’ se sumaron a los ya sentenciados ‘Caipe’, Darlyn, Lina y ‘Santi’, con quienes lucharán en el desafío a muerte por quedarse en la competencia.