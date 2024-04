‘Gema’ fue una de las participantes más reconocidas de la competencia en 2023, no solo por sus aptitudes físicas, sino por su personalidad y su espiritualidad.

(Vea también: En Alpha sufren como nunca el ‘Desafío’ y creen que rival les mandó “un hechizo espiritual”)

Perteneció al equipo Gamma y a pesar de que hubo muchas opiniones respecto a su manera de ser dentro de la competencia, terminó siendo una de las preferidas y hasta protegidas de sus compañeros.

Ahora, teniendo en cuenta que el castigo de su rapada de cabello se hizo tan viral, decidió visitar ‘Día a día’ y hablar de Gamboa y la manera en la que ella enfrentó la situación.

“A pesar de que Gamboa es una chica superdecidida, siento que, de alguna manera, eso le afecta porque no deja de ser mujer, independientemente del sexo que ella querido escoger en su vida. Pero sí, eso tiene algún efecto que pesa”, afirmó la exparticipante.

Y es que aprovecharon la llegada de Gema al programa matutino de Caracol Televisión para recordar cómo fue su momento y lo mucho que le costó aceptar su nueva realidad:

“Todavía se revuelven las emociones, pero no desde el punto malo, sino de: ‘Uff, qué fuerte que me tocó’. No fue sencillo, pero igual dejó a una mujer más empoderada”.

(Vea también: Corte de pelo a mujer del ‘Desafío’ asombró a compañeros; la aplaudieron por “valiente”)

Además de eso, resaltó el trabajo que está haciendo el equipo Beta porque considera que está muy enfocado en lo que hay que hacer dentro de la competencia, se ha mostrado muy fuerte y también estable con respecto a la convivencia de la casa.

Los competidores se han dado cuenta de que es mejor llevarla de esta manera, pues las peleas desgastan en todo el sentido de la palabra.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.