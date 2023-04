Este martes, los ocho integrantes de Beta recibieron la visita de un peluquero, quien le cortaría el cabello a dos hombres y a una mujer después del castigo que les impuso Gamma al ganar la prueba de sentencia, premio y castigo.

Para elegir a la mujer que tendría que someterse al castigo, uno de los hombres hizo un sorteo con palos de madera y quien sacara el más corto de todos sería la escogida.

La primera en tomar uno de los palos fue ‘Guajira’ y posteriormente la siguieron Valeria, ‘Gema’ y Sara, respectivamente. Después de reunir nuevamente todos los palos, ‘Gema’ fue quien cogió el más corto de todos y por ende era quien debía someterse al corte de cabello.

“Lo veía venir. Me hice una promesa y no me quiero ir diciendo que tiré la toalla y no hice nada por nadie”, dijo ‘Gema’ entre lágrimas.