Este lunes en el ‘Desafío’ se disputó una nueva competencia de sentencia, premio y castigo, la cual fue una de las últimas en las que van a participar todos los equipos antes de que uno de ellos tenga que bajar su bandera.

Como ocurre en todas las pruebas de ese tipo, todas las escuadras iban con la intención de ganar, puesto que buscaban evitar a toda costa uno de los castigos dispuestos en la ruleta de la suerte, la cual gira el equipo vencedor del reto.

Más allá del dinero en efectivo que puede llevarse el equipo, la mayoría de ellos buscan salvarse de la penitencia que otorga el ganador a cualquiera de los tres derrotados.

‘Desafío’: qué equipo ganó y qué castigo impusieron

Por cada equipo compitieron dos hombres y dos mujeres. El reto consistía en que cada participante debía superar varios obstáculos para finalmente encestar un balón en una estructura.

Gamma desde el inicio mostró su superioridad, aunque por momentos se vio alcanzado por Beta. No obstante, los cuatro competidores de Gamma —‘Yan’, Iván, ‘Flaca’ y ‘Aleja’— lograron imponerse y se llevaron consigo dinero en efectivo y una fiesta ambientada con el Carnaval de Barranquilla.

Acá, la prueba de este lunes:

El momento de tensión se dio cuando ‘Flaca’ giró la ruleta, ya que esta se detuvo en 10 millones de pesos (premio) y corte de pelo (castigo). Los equipos perdedores se miraron entre sí con cierto nerviosismo, ya que ninguno quería recibir el castigo que no había salido durante toda la competencia.

Después de unos segundos, los integrantes de Gamma dieron a conocer que el castigo iría para Beta, donde dos hombres y una mujer tendrán que someterse a un corte de cabello drástico.

Sin embargo, y al llegar a playa baja, se originó una discusión entre todas las mujeres de Beta, ya que ninguna se mostró dispuesta a someterse al corte de cabello. Incluso, ‘Guajira’, Sara y Valeria se mostraron dispuestas a dejar el ‘reality’ con tal de no cumplir con el castigo.

—Yo ni siquiera voy a participar en el juego porque no me voy a cortar el cabello y asumo las consecuencias. Si me tengo que ir, me voy— dijo ‘Guajira’.

—Yo tampoco— agregó Valeria.

—Es preferible cuidar la salud mental de 4 personas por un juego— aseguró ‘Mackarthur’.

—Acá la mayoría trabaja con redes y tenemos una vida después de esto— comentó nuevamente Valeria.

‘Gema’, quien es una de las que tiene chaleco de sentencia, no aguantó las lágrimas y comenzó a llorar porque tampoco quería cortar su cabello.

Todas llegaron al acuerdo de que ninguna aceptaría el castigo, por lo que deberán aceptar las consecuencias que desde la organización del ‘Desafío’ les impongan. Al parecer, y según lo que comentaron entre ellas, alguna de las 4 podría ser retirada de la competencia.