Apenas está comenzando la parte dura en ‘El Desafío The Box’, pero ya se han dado episodios inesperados e infortunados, y uno de los más sonoros se dio por la lesión y salida de Margoth, que estaba en el equipo Gamma. Por eso, la vallecaucana fue invitada especial al set de ‘Día a Día’ y su historia conmovió a todos los presentadores.

Mientras estaba narrando lo que era su vida familiar y personal, aparte de su actividad deportiva, llegó el tema de su padre y se quebró. Ya que, según contó la mujer de 30 años, la relación es muy difícil desde que decidió darle tanta importancia a sus entrenamientos y abandonar su profesión como arquitecta.

Ante tantas confesiones y ver expuestos los sentimientos de Lina Margoth Salazar Ruiz, los integrantes del programa matutino terminaron rompiendo en llanto. Primero fue Catalina Gómez, después se unió Carolina Cruz y más adelante llegó el turno de Iván Lalinde, que recientemente perdió a su mamá y tampoco pudo aguantar las lágrimas.

Solo Carolina Soto, quien se encargó de conducir parte de la entrevista e interactuar con la exparticipante, pudo mantener la calma y estuvo tranquila durante la parte más dura del relato.

Historia de Margoth, de ‘El Desafío The Box’, que puso a llorar a todos en ‘Día a Día’

La mujer, nacida en Buenaventura, contó que sus padres le dieron todo para salir adelante, pero ella dejó de vivir con sus padres desde muy joven, causando así un “hueco enorme en la relación padre-madre-hija”. Y su padre es con quien tiene la mayor distancia y diferencias, contado así por la propia Margoth: “Pasa, más que todo, con mi padre (llora). Él siempre se esforzó para darme lo que necesitaba, pero siempre me di cuenta de que había algo que no aceptaba y, puedo decir hoy, con mucha certeza: Él no me aceptaba del todo, como hija”.

Mientras ella contaba que su papá quería que siguiera por su profesión y no en el área del deporte y ejercicio, Catalina Gómez se quebró y empezó a llorar. “Él decía: ¿Cómo así? Tienes una carrera profesional y te vas a meter al deporte. Siempre sentía ese rechazo y generamos muchos conflictos. Siempre había un ‘amor-odio’… Siempre esperé que él me aprobara, siempre esperé y espero que me diga que está orgulloso de mí”, esta fue la parte de la historia que llevó al límite a Carolina Cruz, que se unió al sentimiento y dejó ver sus lágrimas en vivo.

Aunque Catalina Gómez trató de darle ánimo a la exparticipante del ‘reality’ y le dijo que seguramente su padre sentía orgullo por su hija, la siguiente revelación fue más dura: “Pero nunca lo he escuchado. Y con el tema de mi lesión, me toca mucho, me parte el alma, no nos hemos podido ver. Espero que saque el espacio para poderme visitar, porque estaré con el tema de mi recuperación”.

Y en medio de la conversación, en la que también estaba presente el psicólogo invitado al programa y ‘Felino’, otro de los participantes del ‘Desafío The Box’ que salió por lesión, siguió el duro relato de Margoth: “No es un hombre muy expresivo, se la pasó trabajando y se le olvidó que tenía cerca hijos, que tenía que atender”, el desahogo fue completo cuando ella empezó a cuestionarse, frente a todos, las reacciones de su padre:

“Por qué no me aceptas, por qué no te gusta, por qué mi corte, por qué te vistes así, por qué eres tan extrovertida, por qué, por qué, por qué… No necesito que me preguntes, a mis 30 años, por qué. Necesito que digas: Mi hija va pa’ lante y voy contigo”

En ese punto, Iván Lalinde ya estaba mostrando que estaba muy conmovido, llorando e intentando seguir la conversación. Pero el final del relato fue lo que más le llegó al paisa, con toda razón. Ya que la arquitecta vallecaucana no se contuvo para confesar las diferencias que hay en las relaciones con sus padres: “Algo que pasó con mi mamá me permitió crecer la amistad con ella. Todos los días me dice: Estoy tan orgullosa. Con mi papá todo ha sido muy corto. Es increíble que todo el mundo me lo diga, pero la persona que considero mi héroe, no se tome el tiempo”.

La historia cerró, con los presentadores del programa de caracol Televisión consolando a Margoth y preguntándole al psicólogo sobre este caso, mientras que la mujer que salió de ‘la ciudad de las cajas’ mostró amor por su padre y aceptó lo que muchos pensaban: “Me toca muchísimo y hasta este punto es bastante difícil. Es un gran hombre, pero siento que es muy machista, lamentablemente”.