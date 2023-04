‘Día a día’ es uno de los programas más consentidos de los televidentes colombianos. Y es que las ocurrencias de los presentadores siempre mantienen conectados a los espectadores.

Pero además de los momentos graciosos, también llama la atención la química que existe entre los famosos del programa: Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas y ahora el humorista Jhovanoty.

(Vea también: Famosas quedaron ‘botando baba’ por video de Carla Giraldo: “Cosita deliciosa”)

Por eso, constantemente los televidentes se preguntan si todo lo que se ve en el set de grabación también sucede en la vida real y lo cierto es que es así.

Los presentadores del matutino se han convertido en familia y lo siguen demostrando en redes. Por ejemplo, en las últimas horas Carolina Cruz presumió el regalo que Carolina Soto y su esposo le dieron a su pequeño Salvador. Lo hizo en una historia de Instagram.

Se trata de un carro eléctrico y el hijo de Carolina no tardó en montarse. Por lo que se puede ver en las imágenes compartidas por la exreina, el vehículo tiene la opción de poner música y por supuesto, Salvador no dudó en presionar varias veces la bocina.

(Vea también: Carolina Cruz no estuvo en ‘Día a día’ por celebrar con uno de sus “grandes amores”)

Y claro, la famosa agradeció por el obsequio: “Con el regalo de los padrinos. Carolina Soto, jajaja”. Y la empresaria y colega en ‘Día a día’ no dudó en compartir la historia, asegurando que Salvador era una “belleza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

¿Carolina Soto es la madrina del hijo de Carolina Cruz?

Cabe mencionar que Carolina Soto no es la madrina de Salvador, pero su esposo, Germán González, sí lo es. Sin embargo, la presentadora siempre ha asegurado que sí se siente así y que por eso se “pega” a toda clase de momentos especiales y detalles.

Lee También

“No soy la madrina, mi esposo es el padrino de Salvador, pero no importa, yo me le pego y la verdad es que siento un cariño infinito por él. Me muero de amor. A los hijos de ‘Caro’ los amo y los adoro como si fueran mis hijos”, contó hace un tiempo a la revista Aló.