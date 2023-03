Con los equipos ya definidos, en Beta hay un ambiente no tan agradable, pues ‘Gema’ se ha convertido en punto de discordia por sus actitudes dentro de la escuadra azul.

Luego de su reacción al integrar el equipo, que para muchos fue exagerada, la boyacense siguió desatando respuestas encontradas, pues es bastante difícil de descifrar, incluso, para sus mismos compañeros

En una conversación dentro de la casa ‘Beta’, ‘Gema’ trató de hacer distancia con sus compañeros, mostrando que va por todo en el ‘reality’ de Caracol Televisión

“No me gusta la hipocresía y lo desleal. Yo no vine aquí a ponerle el pie a nadie; no me interesa. Yo vine a trabajar, porque yo he tenido que vivir vidas sin plata”, dijo.