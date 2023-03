El primer capítulo del ‘Desafío The Box’ estuvo cargado de emociones, luego de que se repartieron los equipos y se supo quién era quién en la competencia. Después de eso, se empezaron a conocer detalles de cada uno de ellos.

Una historia que llamó poderosamente la atención fue la de ‘Mai’, integrante de Gamma, que contó un fragmento de su vida con el que conmovió a sus compañeros de escuadra.

Luego de que llegó a la casa naranja, repitió incesantemente que lo que le estaba ocurriendo era “un sueño”. Sencillamente, no lo podía creer.

De hecho, les pedía a sus compañeros que la pellizcaran, para constatar que sí hacía parte del ‘Desafío’ 2023, pues su dura historia de vida la hacía pensar en el ‘reality’ de Caracol Televisión como algo inalcanzable.

Acá, su relato:

Sus compañeros de equipo que verán múltiples cambios durante esta versión del ‘reality’, la escucharon atentamente y no pudieron evitar conmoverse.

“A mí hace tres años me dio cáncer [en la pierna]. Yo no tengo este músculo [en el muslo derecho] y casi me amputan la pierna”, detalló.