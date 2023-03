Pilar no estuvo en el set del noticiero, sino que se desplazó hasta la selva de Tobia, Cundinamarca, en la que se graba el ‘Desafío The Box’, pues hoy, a las 8 p.m., Caracol TV estrena la edición 19 de ese concurso.

La periodista de entretenimiento no solo fue a presentar la nota previa al lanzamiento, sino que para la misma decidió subirse a algunos de los obstáculos aéreos de una de las pruebas, en el box arcoiris, y fue ahí donde se notaron sus nervios y susto.

La situación se evidenció en la emisión en vivo del noticiero, transmitida en televisión y en YouTube. El video también circula en Twitter:

Pilar Schmitt sufrió en la pista del ‘Desafío’ pic.twitter.com/4dLedrdV5g — Ana (@PuraCensura) March 22, 2023

“Ya llevo aquí mucho tiempo. Sebastián Martino, por favor, ayuda”, fue una de las primeras frases de la presentadora de ‘Show Caracol’, con risa nerviosa, y después preguntó: “¿Cómo hago para bajarme de aquí [del obstáculo tipo péndulo]?”.

Ya en tierra, la famosa entrevistó a Sebastián Martino, juez del ‘Desafío’ (que es abogado, no ejerce y tiene puestazo en Caracol), y le dijo: “No sé si estabas sufriendo o divirtiéndote [mientras cruzaba los obstáculos]”. “Estaba tensionado viéndote pasar”, respondió Martino.

Así siguió la charla, en la que además hablaron de novedades con las que llega el ‘Desafío’ 2023 y de algunos de los participantes, entre ellos un conductor de Transmilenio, apodado ‘Felino’, y una trabajadora de la Alcaldía de Bogotá.

La entrevista terminó con más nervios de la presentadora del noticiero de Caracol, pues pese a lo que ya había sentido en el obstáculo mencionado, decidió subirse a otro para cerrar la nota, no sin antes preguntarle a Martino si había seguro médico.

Pilar Schmitt pide ayuda en Noticias Caracol

“Ay, juepucha”, gritó Pilar al subirse al otro obstáculo aéreo del box arcoíris, tipo columpio, y sobre el que el juez aseguró que era “más difícil” que el primero.

La presentadora no pasó de ahí y hubo otros pequeños gritos, como cuando pidió que la ayudaran. “No, no, no, no… Por favor alguien que me ayude… ¡Auxilio!”, expresó, como se puede escuchar en el video de esta nota,

Al final se despidió y, desde el set de Noticias Caracol, su colega Claudia Lozano le pidió: “’Pili’, cuídese, por favor. Nos vemos más adelante”. Pese al susto y los nervios, Pilar también se divirtió.