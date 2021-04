green

El juez del programa antes era un personaje sin rostro, pues no lo mostraban, pero desde hace algunas ediciones al hombre se le ve en las pruebas vestido de negro, y siempre con gafas oscuras, revisando que los concursantes cumplan con todas las reglas.

Algunos ya saben que el hombre es argentino, pero otros se siguen preguntando quién es él, de dónde salió y otros datos sobre su vida. Por eso, aquí le contamos algunos detalles del personaje, que en días pasados habló de la culebra que apareció en el programa y asustó a más de uno.

¿Quién es Sebastián Martino, del ‘Desafío’?

Aparte de desempeñar el rol de juez en el concurso de ‘Superhumanos’, el extranjero es director de ‘realities’ y grandes formatos de Caracol Televisión.

(Vea también: ‘Desafío’: ¿por qué Andrea Serna no puede hablar con participantes fuera de pruebas?)

Hoy es parte de la producción del programa, pero en el pasado, hace más de dos décadas, él fue participante de un formato similar, ‘Expedición Róbinson’ en Latinoamérica.

Ese detalle lo contó Caracol Televisión en un video de 2019 con datos poco conocidos sobre el juez del ‘Desafío’, aunque no es el único medio que ha publicado cosas sobre el argentino, El Espectador también.

De esas publicaciones se destacan los siguientes datos sobre Sebastián Martino:

Era abogado antes de trabajar en televisión . Es más, “aspiraba ser juez”.

No es el único juez del programa, hay un grupo que lo ayuda detrás de cámaras.

Como “no le gusta la fama”, cambia de ‘look’ cuando termina las grabaciones y de esa forma trata de “pasar desapercibido”.

El reto de ser parte de la producción del ‘Desafío’ lo aceptó en 2004 ; es decir, ha estado en más de 10 ediciones.

Terminó de juez del programa “de forma natural”, pero jamás se imaginó en ese rol.

“Yo dirigía las pruebas desde fuera, medio tenía el rol de juez y lo venía desempeñando de toda la vida. Cuando tomamos la decisión de hacerlo visible me dio duro, porque no me veía saliendo en televisión, pero también me facilitó el trabajo, porque recorrer la prueba me da la posibilidad de estar viendo lo que pasa, pegado a los participantes y no desde fuera. Soy como bipolar, en algunos momentos soy el productor general y en otros voy a mi maleta con mi uniforme, me cambio y digo: ‘Ahora soy el juez’”, explicó en el periódico, en 2017.

Juez del ‘Desafío’, el más guapo del programa de Caracol

Así lo eligieron las participantes de Alpha, donde las más animadas con el atractivo de él fueron Paola y Ángela.

“El juez en el número uno. ¡Qué lindo!”, aseguró una de las concursantes, mientras la otra añadió que, en las pruebas: “Uno no sabe si arrancar o quedarse mirándolo”.

Esa selección de los cinco más bellos y las cinco más bellas del ‘reality’ (donde no incluyeron a Madrid, que en redes está enloqueciendo a muchos) fue emitida en el capítulo del 12 de abril y se puede ver en el siguiente video. Lo que Ángela y Paola dijeron de Sebastián Martino aparece desde el minuto 9:15: