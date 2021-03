green

Entre las más sonadas, incluso desde diciembre, es que el ‘Desafío, The Box’ no se grabó en el exterior, como ediciones anteriores del concurso de Superhumanos, sino en Colombia.

Caracol no había revelado mucho sobre el sitio exacto en que se estaba haciendo el ‘reality’, pues apenas se refería a este como un lugar “escondido en la selva” o en “la jungla”. No obstante, este 10 de marzo, pocos días antes del estreno del reemplazo de ‘A otro nivel’, ya lo confirmó.

¿Dónde se graba el ‘Desafío‘ 2021?

El lugar elegido para la versión de este año es Tobia, Cundinamarca (ver mapa), aseguró Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol, que además le contestó a Pulzo una pregunta al respecto, durante el lanzamiento virtual para medios del programa.

“Estamos convencidos que no nos equivocamos; haber escogido Tobia es un acierto desde todo punto de vista. Estamos enamorados de Tobia y sus alrededores, Villeta, La Vega, Nimaima. […] Por fortuna no se ha tenido ni un solo tropiezo. […] Llegamos acá por fortuna, porque la vida así no lo puso en el camino; porque somos unos afortunados de haber encontrado este lugar; porque miopemente nunca lo habíamos tenido en cuenta, pese a la cercanía con Bogotá y las facilidades que eso significa para una producción. Vinimos, conocimos la locación y creo que en cuestión de segundos, ni siquiera de minutos, nos enamoramos del sitio y le dimos rápidamente vida”, le respondió Sampedro a este medio.

Asimismo, destacó que el ‘Desafío’ fue posible en esa zona del país gracias al apoyo de las autoridades locales, “del alcalde de Nimaima, de Tobia, de la Gobernación de Cundinamarca”.

¿Por qué dicen que ‘Desafío’ es en un lugar “escondido en la selva”?

Muchos asocian selva con zonas de Colombia como Amazonas, pero no a sitios cercanos a Bogotá, como Tobia. Juan Esteban Sampedro le respondió a Pulzo que el hecho de promocionar la parte de Tobia donde están grabando como un lugar “escondido en la selva” no fue una mentira y así lo argumentó:

“Esto es un lugar virgen, que hace parte de nuestras selvas tropicales húmedas y encontramos este lugar que aún estaba no colonizado, que estaba en proyecto para volverse algún día en una urbanización, un conjunto, en algún lugar donde van a hacer casas de recreo. Es un lugar absolutamente virgen, hasta la fecha, solo con unas terrazas que se habían diseñado para construir en un futuro un lugar urbanístico”.

Ante la pregunta y lo dicho por Sampedro, Sebastián Martino, director de los ‘reality’ y grandes formatos de Caracol, agregó que el término de selva igualmente se usó porque, en sus palabras: “También descubrimos un gran secreto al darnos cuenta que muy cerquita a Bogotá teníamos estos paisajes y estos ríos caudalosos. Realmente es un lugar escondido, porque siempre estuvo en nuestras narices y nunca lo vimos así, hasta que se nos cruzó en el camino y estamos maravillados de haberlo encontrado”.

Cómo es la ciudadela que el ‘Desafío’ construyó en Tobia

El canal que emite el concurso reveló los detalles en un comunicado y se mencionan a continuación; otros datos también se conocieron en el lanzamiento virtual.

La construcción duró dos meses y se creó desde cero, “en medio de la jungla”.

“Se utilizaron recursos como 740 luces de ‘show’, 4 casas de 260 metros cuadrados con piscina, 5 cajas (Box) de diferentes colores con un total de 5 mil metros cuadrados y 12 metros de altura, para las pruebas “.

“. Tiene tres ‘playas altas’, que se pueden convertir en ‘playas bajas’.

Cuenta con un equipo de producción de 163 personas, “en donde se encuentran trabajadores locales de Tobia, concursantes, y

presentadoras”.

Este es un video en el que el canal ya ha mostrado algunos de los espacios que tiene la ciudadela del ‘Desafío’; sobre todo se ven los de las pruebas: